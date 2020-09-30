Fox News: ФБР знало о «кремлёвской афёре» Клинтон, но предпочло шпионить за Трампом

В 2016 году ЦРУ перехватило заключение российской разведки о том, что Хиллари Клинтон планировала «увязать» Дональда Трампа с Кремлём, чтобы отвлечь внимание общественности от собственного скандала с электронной почтой, передаёт Fox News. Как отмечает сенатор Джош Хоули, ЦРУ рекомендовало ФБР провести расследование в отношении Клинтон, однако ФБР предпочло фабриковать дело против Трампа.

Из документов видно, что в июле 2016 года, перед прошлыми выборами, разведчики США перехватили анализ, сделанный их российскими коллегами. Согласно российскому анализу, Хиллари Клинтон, цитирую, «одобрила план кампании по раскручиванию скандала, с целью навредить кандидату в президенты США Дональду Трампу путём увязывания его с Путиным». Конец цитаты.



Тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан доложил тогдашнему президенту Бараку Обаме и другим высокопоставленным должностным лицам о перехваченной информации. Докладывали ли об этом Джо Байдену? Мы не знаем наверняка. Но похоже на то.



Директор разведки также рассказал, что сотрудники разведки США посылали директору ФБР Джиму Коми запрос о проведении расследования, заявляя, что Клинтон разработала этот план как, цитирую, «средство для отвлечения общественного внимания от того факта, что она использовала личный сервер для электронной почты». Вот это да!



Коми явится завтра на слушания в юридическом комитете сената — ответить на вопросы об этом и не только. Вопросов много. В этот комитет входит сенатор Джош Хоули, он давно занимался темой «российского расследования». Мы рады, что сегодня он с нами. Спасибо, что нашли для нас время, сенатор! Это похоже на запоздалую сенсацию.



ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Да, это важно, Такер, очень важно. Знать, что ЦРУ обращалось к ФБР за расследованием возможного, скажем так, сговора избирательного штаба Хиллари Клинтон с Россией. И ФБР, по-видимому, ничего не сделало. Мы, конечно, выясним, завтра у нас будет возможность спросить Джеймса Коми. Но похоже, что они не предприняли никаких мер. Тем временем ФБР занималось тем, что лгало федеральному суду, чтобы получить возможность прослушивать избирательный штаб Дональда Трампа.



Это же самая невероятная цепочка событий, вмешательство ФБР в президентские выборы против Дональда Трампа. В то время как их просили провести расследование в отношении Хиллари Клинтон. Это что-то совсем из ряда вон выходящее!



Но это продолжалось годами! Думаю, было бы справедливо отметить, что это расстроило первую половину срока администрации Трампа. И теперь мы узнаём об этом чуть больше, чем за месяц до его переизбрания… до дня выборов. Почему же мы узнаём об этом сейчас?



ДЖОШ ХОУЛИ: Потому что «глубинное государство», Такер, скрывало эти улики, сделало всё, чтобы положить их под сукно. Поразительно, но, если послушать этих людей, дающих показания юридическому комитету… Вы только что упомянули, что мы проводим слушания… Если послушать, к примеру, (бывшего заместителя генпрокурора США. — ИноТВ) Рода Розенштейна, который предстал перед комитетом несколько недель назад, я спросил его: «Что случилось? Расскажите нам о неоднократной лжи федеральному суду, ФБР лгало этому суду раз за разом, чтобы прослушивать, чтобы шпионить за штабом Трампа… Кто за это в ответе?» И подумать только, никто не хочет брать на себя ответственность! Розенштейн ответил: «Это не я». (Бывшая и. о. генпрокурора США. — ИноТВ) Салли Йейтс сказала: «Это не я». Итак, завтра мы узнаем, возьмёт ли на себя какую-то ответственность Джим Коми.



Мы имеем дело с беспрецедентной попыткой ФБР вмешаться в президентские выборы, и теперь никто не хочет об этом говорить, никто не хочет брать на себя никакой ответственности за это. А нужно, Такер, чтобы ответственность была. Должны полететь головы. И необходимо сверху донизу реформировать ФБР.



Должен сказать, что кадры, которые вы видите на экране… Не знаю, видно ли вам, сенатор. Как нам кажется, это кадры прибытия президента к месту дебатов в Кливленде.



Почему никто не был за это наказан? Я знавал людей, приговорённых к длительным тюремным срокам, — а совсем недавно был случай, когда человека посадили до конца жизни — за ложь о вещах, которые не имели вообще никакого значения. Где же это знаменитое расследование федерального прокурора, которое всё исправит и установит справедливость? Или нам снова соврали?



ДЖОШ ХОУЛИ: Будем надеяться, что это уже скоро. Потому что, скажу я вам, Такер, нам в сенатском комитете раз за разом говорили, что доклад Дарема… Вы ведь именно его имеете в виду… «Не забегайте вперёд доклада Дарема! Близится доклад Дарема! Не наступайте на пятки докладу Дарема!» Лучше бы этому докладу состояться! И лучше бы ему призвать некоторых людей к ответу!



Вы правы. В данном случае мы имеем дело с фальсификацией улик. Вернёмся к этому суду, федеральному суду, которому раз за разом лгали, чтобы добиться прослушивания избирательного штаба Трампа. Мы знаем, что ФБР на самом деле фальсифицировало улики, чтобы добиться этих прослушек. Кто-то должен за это сесть в тюрьму.



Я считаю, именно так и должно быть. Какая афёра! «Доклад Дарема! Со дня на день!» Ага. Большое спасибо, что были с нами сегодня, сенатор. Я вам признателен.



ДЖОШ ХОУЛИ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 29 сентября 2020 года.