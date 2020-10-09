Fox News: гость MSNBC назвал муху на голове Пенса «меткой дьявола»

В эфире MSNBC политтехнолог Стив Шмидт заявил, что во время вице-президентских дебатов муха села на Майка Пенса не просто так. «На протяжении всей истории это было признаком греха... Исторически это всегда рассматривалось как метка дьявола», - заявил Шмидт. Журналист Fox News Такер Карлсон и радиоведущий Адам Каролла предложили не менее занимательное объяснение инциденту с мухой, связав его с бедственным положением Калифорнии.

Если вчера вечером вы надели свои очки, может быть, вы разглядели маленькое насекомое, севшее на голову Майку Пенсу во время дебатов. Если вы подумали, что это обычная комнатная муха, то вы ошиблись. По мнению вот этого персонажа с MSNBC, на самом деле это был признак одержимости демонами.



СТИВ ШМИДТ, политтехнолог: Не думаю, что это бывает хорошим знаком — когда муха садится вам на голову и сидит там две минуты. На протяжении всей истории это было признаком греха. Муха… Тот, кто повелевает мухами… Исторически это всегда рассматривалось как метка дьявола…



ВЕДУЩИЙ MSNBC: Должен для порядка спросить вас: вы сейчас шутите? Ведь муха могла сесть на кого угодно.



СТИВ ШМИДТ: Да, но ведь не села же! Она села на Майка Пенса, и это кое о чём говорит…



«Это кое о чём говорит». Это говорит о том, что лучше не пить вино перед эфиром.



Но говорит ли это о чём-то ещё? О чём-то глубоком, духовном? С этим вопросом мы обратимся к Адаму Каролле, нашему штатному эксперту по оккультным вопросам и, конечно же, ведущему «Шоу Адама Кароллы». Мы рады, что сегодня он с нами.



Спасибо, что нашли для нас время, Адам. Вы видели, как муха опустилась на голову Майку Пенсу. Что вы подумали об этом?



АДАМ КАРОЛЛА, радиоведущий: Ну, у меня была пара мыслей. Во-первых, я подумал, как хорошо, что она приземлилась не на Джо Байдена, потому что это бы сбило его с ног. Джо Байден рухнул бы под весом этой комнатной мухи. Это во-первых. А во-вторых, я также порадовался, что она не уселась на Камалу Харрис. Потому что, сядь она на Камалу, CNN объявил бы это преступлением на почве ненависти. Так что я был рад, что этого не случилось. А вот если бы она села на Нэнси Пелоси, думаю, она бы просто заползла в одно ухо и выползла из другого.



Как хорошо! Я рад, что спросил вас. Я имею в виду, вам — видному эксперту по одержимости демонами — не приходило в голову, что это момент для экзорцизма? Ведь MSNBC об этом подумал.



АДАМ КАРОЛЛА: Нет, нет. На самом деле, я знаю, что произошло. Муха была дезориентирована, ведь она только что спаслась из Калифорнии. Она больше не могла этого выносить. Муха… Конечно, замечательно, что улицы были все в фекалиях, но (губернатора Калифорнии. — ИноТВ) Гэвина Ньюсома она больше не могла терпеть. Так что муха перебралась в Юту.



Как очень многие! То есть даже насекомые, даже навозники и поедатели падали, они тоже уходят? Вся пищевая цепочка?



АДАМ КАРОЛЛА: Бездомные, налоги, лесные пожары, цены на бензин… Да, сообщество насекомых…



Не знаю, что случилось, у вас как будто замерла камера… Но вы так хорошо говорили! Это того стоило. Вы снова на связи?



АДАМ КАРОЛЛА: Снова на связи. Извините.



В Калифорнии даже интернет не работает!



Дата выхода в эфир 08 октября 2020 года.