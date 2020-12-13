Der Spiegel: на саммите ООН заговорили о полном отказе от вредных выбросов — но Грета всё равно недовольна

В своём видеообращении на саммите ООН по климату Ангела Меркель пообещала выделить €500 млн для финансирования мер по защите климата в бедных странах, пишет Der Spiegel. Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны предоставить план по полному отказу от вредных выбросов к 2050 году. Впрочем, итоги саммита всё равно не устроили активистку Грету Тунберг, заявившую, что лидеры лишь говорят пустые слова и ставят отдалённые и незначимые цели.

Выступая на дистанционном саммите ООН по климату, Ангела Меркель пообещала выделить €500 млн для поддержки бедных стран в области защиты климата, пишет Der Spiegel. «Все страны должны иметь возможность финансировать необходимые климатические инвестиции», — заявила канцлер ФРГ в своём видеопослании. Меркель объявила о намерении оформить процесс финансирования экологических инвестиций к следующему климатическому саммиту ООН, который пройдёт в декабре 2021 года.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить в своих странах «чрезвычайное положение по климату», сообщает издание. Гутерриш предупредил, что если нынешний курс не будет изменён, то мир уже в этом столетии приблизиться к катастрофическому увеличению средней температуры. По словам Гутерриша, чрезвычайное положение должно длиться вплоть до выхода на полностью экологичную экономику; соответственно, все правительства, все финансовые институты и предприятия должны предоставить свои планы выхода на нулевые выбросы углекислого газа к 2050 году.

Как пишет Der Spiegel, на саммите было объявлено, что к 2030 году Барбадос и Мальдивы сведут к нулю выбросы углекислого газа, Пакистан не будет сроить новых ТЭС, Китай начнёт снижать выбросы углекислого газа с 2030 года, а Великобритания пообещала к 2030 году снизить вредные выбросы на 68% в сравнении с 1990 годом.

Однако климатическая активистка Грета Тунберг осталась недовольна итогами саммита. Как пишет издание, у себя в Twitter она назвала результаты сессии «недостаточными».

«На климатическом саммите лидеры празднуют свои бесстыдные уловки, пустые слова, отдалённые, незначимые цели и кражу нынешних и будущих условий жизни, называя это амбициями», — написала Тунберг. Как отмечает Der Spiegel, ряд других климатических активистов также выразили неудовлетворение итогами саммита.

В связи с саммитом ООН по климату, избранный президент США Джо Байден вновь заявил, что намерен вернуть свою страну в Парижское соглашение по климату, пишет издание.