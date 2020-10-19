Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно найти новую гармонию между современной жизнью и природой

Перед Европой сейчас стоят новые глобальные задачи и вызовы — в сфере защиты окружающей среды, перехода на цифровые технологии, стремительного роста населения земного шара. Поэтому сейчас особенно необходимо сформировать «новый европейский баухаус» — движение, которое поможет привести современную общественную жизнь и экономику в гармонию с природой, пишет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в статье, опубликованной в воскресном выпуске Frankfurter Allgemeine.

Основанная в 1919 году в Веймаре высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус быстро развилась до международного движения в архитектуре, искусстве и дизайне, которое уже на протяжении сотни лет оказывает влияние на креативное мышление, дизайн мебели и облик городов по всему миру, пишет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine.

Баухаус как направление в искусстве активно повлиял на формирование социального и экономического перехода к промышленному обществу ХХ века. Сегодня, столетие спустя, мир снова столкнулся с новыми глобальными вызовами — изменениями климата, переходом на цифровые технологии, ростом населения земного шара до 10 млрд человек к 2050 году, отмечает фон дер Ляйен.

По её пояснению, все расчёты базируются на практически безграничном экономическом росте, происходящем за счёт нашей планеты и её ограниченных природных ресурсов. По меньшей мере за 40% всех парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, ответственность несут здания и объекты инфраструктуры. Кроме того, при строительстве современных зданий используются, по большей части, цемент и сталь — два материала, на изготовление которых требуется очень много энергии, причём оно сопровождается значительными выбросами диоксида углерода.

«Мы должны мыслить иначе и планировать иначе, — пишет глава Еврокомиссии в своей статье. — Наша экономика должна быть лучше организована как замкнутый цикл и щадить ресурсы, которые нам отдаёт природа и которые мы забираем у неё. Европа может и должна играть в этом ведущую роль». Именно поэтому Евросоюз вынес на свои знамёна так называемую «зелёную сделку» (Green Deal), то есть, провозгласил стратегию роста, открывающую множество возможностей для развития без причинения ущерба окружающей среде. «Наша цель состоит в том, чтобы сделать Европу первым нейтральным по выбросам континентом к 2050 году», — подчёркивает Урсула фон дер Ляйен.

Однако для этого необходимо не только снизить объёмы вредных выбросов. «Зелёная сделка должна стать новым культурным проектом для Европы!» — призывает председатель Еврокомиссии. Каждое движение обладает собственной формой и привлекательной силой. Европа должна привести к созвучию внешний вид и суть концепции устойчивого развития, считает она.

Для этой цели фон дер Ляйен предлагает дать старт «новому европейскому баухаусу — пространству для общего формирования и творчества, на котором архитекторы, художники, студенты, учёные, инженеры и дизайнеры будут сотрудничать для воплощения этого видения в реальность».

По её мнению, «новый европейский баухаус» станет движущей силой, которая позволит реализовать цели по климату инновационным, близким для общества образом. Европейский баухаус поможет сблизить людей с пониманием целей и задач «зелёной сделки», считает Урсула фон дер Ляйен. Также это касается экономики замкнутого цикла, возобновляемой энергии и многообразия биологических видов, добавляет она.

Новый европейский баухаус должен сделать европейскую «зелёную сделку» наглядной и понятной. Строительство должно осуществляться в согласии с природой и опираться на естественные материалы, такие как древесина и бамбук. Архитектура должна стремиться к природным формам и конструктивным принципам, принимающим во внимание окружающую экосистему.

В то же время, новый европейский баухаус должен использовать и другую масштабную тенденцию нашего столетия — переход на цифровые технологии, подчёркивает глава Европейской комиссии. Цифровые технологии, по её мнению, всё больше меняют наше мышление и образ действий. Компьютерные симуляции уже сейчас могут позволить принимать оптимальные решения в плане строительства, эффективного расходования ресурсов, повторного применения материалов или влияния на окружающую среду. Стремиться при этом следует к абсолютно нейтральным по уровню выбросов и привлекательным для жизни городам.

Как и прошлый баухаус, новый европейский баухаус должен быть больше, чем архитектурной школой, которая использует новые технологии и техники, призывает Урсула фон дер Ляйен. Успех баухауса был бы невозможен в отрыве от культуры и искусства, а также социальных вопросов своего времени. «Старый баухаус доказал, что промышленный, но хороший дизайн может улучшить повседневную жизнь миллионов людей», — пишет глава Еврокомиссии на страницах Frankfurter Allgemeine.

Она хочет, чтобы новый европейский баухаус стал креативным междисциплинарным движением. В ближайшие два года должны возникнуть, для начала, пять соответствующих проектов в разных странах Евросоюза. Все они делают акцент на разных аспектах, от приближенных к природе строительных материалов и энергоэффективности до искусства и культуры, демографии, формирующей будущее мобильности, а также щадящих ресурсы цифровых инновационных технологий. Они должны стать творческой экспериментальной лабораторией и местом стыковки для европейских промышленностей, а также быть исходным пунктом для европейской и мировой сети, которая придаст индивидуальным проявлениям баухауса экономическое, экологическое и социальное значение.

Если Европе удастся объединить устойчивое развитие с хорошей формой и дизайном, это даст толчок европейской «зелёной сделке» и станет импульсом для следования примеру Европы за её пределами, уверена глава Еврокомиссии. Это положит начало необходимому общественному дискурсу относительно новых способов строительства и форм дизайна. Европейский баухаус направлен на поиск и нахождение практических ответов на общественные вопросы по поводу того, как современная жизнь европейцев может быть приведена в гармонию с природой. «И это поможет сделать XXI век прекраснее и гуманнее», — заключает Урсула фон дер Ляйен в своей статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine.