Focus: в решении финансовой дилеммы ЕС дело за Меркель и фон дер Ляйен

Европарламент не намерен мириться с нарушениями принципов правовой государственности в таких странах, как Венгрия или Польша, и хочет иметь возможность ввода финансовых санкций. Совет ЕС под руководством Германии противится этой идее, которую едва ли одобрит венгерское или польское правительство. Чтобы выйти из этой дилеммы, остаётся положиться на влияние Ангелы Меркель и Урсулы фон дер Ляйен, пишет немецкий журнал Focus.

Европейский парламент ясно дал понять, что не намерен больше мириться с нарушениями правовых принципов со стороны Польши и Венгрии и собирается ответить на них урезанием средств из европейского бюджета, пишет немецкий журнал Focus. Теперь пришло время Урсуле фон дер Ляйен и Ангеле Меркель выразить свою позицию в отношении этих планов.

Как отмечает издание, председатель Еврокомиссии стала одной из двух представительниц Германии, которых американский журнал Time назвал в числе сотни самых влиятельных людей на планете. Другой стала канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь обе немки должны продемонстрировать, насколько далеко распространяется их влияние хотя бы в пределах Евросоюза, потому что сейчас они столкнулись с тяжёлым кризисом как в финансовом отношении, так и в том, что касается веры в их могущество, пишет Focus.

В четверг, когда фон дер Ляйен исполнилось 62 года, начались новые обсуждения того, как Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС под председательством Германии могут ослабить многолетнее финансовое напряжение в Евросоюзе. Времени на эти переговоры крайне мало, однако они проходят почти так же трудно, как попытки сторговаться с Лондоном по поводу урегулирования брексита, подчёркивает издание.

На кону сейчас стоят принятие бюджета ЕС на ближайшие семь лет, а также запланированные выплаты для поддержки в связи с пандемией коронавируса особо пострадавшим странам. В общей сложности речь идёт примерно о €1,8 трлн, включающих в себя и пакет помощи на восстановление после коронавируса в размере €750 млрд.

Большинство в Европейском парламенте предостерегает о том, что «Евросоюз стоит на пороге беспрецедентного и набирающего обороты кризиса его основополагающих ценностей, который угрожает его выживанию в качестве демократического мирного проекта в долгосрочной перспективе». Европейские депутаты жалуются на то, что «в прошедшее десятилетие во многих странах-членах совершались бесстыдные нападки на ценности союза». В связи с этим депутаты требуют создать «объективный и основанный на доказательствах механизм надзора», который должен быть связан с возможностью удержать средства в казне ЕС.

Политические предписания, связанные с бюджетом, должны быть более действенными, чем предпринимавшиеся до сих пор неловкие действия против нарушителей в сфере правовой государственности, считает либеральный депутат из Словакии Михал Шимечка.

Другую позицию занимает председательствующая в Совете ЕС Германия, точку зрения которой обрисовал в письме к экспертам Европарламента по бюджету постоянный представитель страны в ЕС Михаэль Клаус. По его словам, «Европа ожидает согласия между нашими институтами». Клаус привлекает парламентариев обещанием вложить в исследовательские программы на несколько миллиардов евро больше, чем было предусмотрено изначально. Кроме того, он заявил о готовности на другие уступки. Однако по поводу случаев, связанных с правовой государственностью, Клаус высказался ясно и недвусмысленно: отдельного финансового санкционного механизма в понимании Европарламента на основании договоров и соглашений, действующих в ЕС, быть не может.

Представитель внешнеполитического ведомства в Брюсселе в этом случае придерживается реальной политики, основанной на фактах: невероятно или даже полностью исключено, чтобы венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который постоянно становится объектом критики европейских правозащитников, поддержал в Совете ЕС механизм, который может привести к тяжёлым санкциям для его страны.

Чтобы найти выход из этой дилеммы, остаётся лишь положиться на политическую сноровку фон дер Ляйен и Меркель, уверяет Focus. Европейский парламент считает себя оплотом демократии и правовой государственности. Пока что все предложения Германии как председателя Совета ЕС по сохранению принципа правовой государственности считаются «мягкими, как воск», подчёркивает немецкий журнал.

Между тем, Венгрия — не единственный проблемный случай. Польшу также подозревают в попытке создать в стране «послушную» систему правосудия. Болгария, Румыния, Мальта, Чехия и Словакия постоянно обращают на себя внимание обвинениями в коррупции. «Налогоплательщики должны иметь возможность положиться на то, что деньги будут вкладываться в европейские цели, а не утекать по тёмным каналам», — требует глава немецких социал-демократов в Европарламенте Йенс Гайер.

Поэтому в ситуации с финансовой помощью на восстановление после коронавируса Европарламент тоже хочет иметь право голоса: он стремится следить за тем, насколько разумно вообще расходуются средства. По версии евродепутата от ХДС и председателя комитета по контролированию бюджета Моники Хольмайер, первые опасения уже начинают подтверждаться: например, среди пожеланий итальянцев к помощи после коронавируса можно найти всё что угодно, «от ноутбуков до аквариума».

Кроме того, недоверие возникает, когда в качестве потенциальных получателей финансовых средств постоянно всплывают одни и те же фирмы или лица, которые за ними стоят. Так это происходит, к примеру, в Чехии, отмечает Хольмайер. Это не всегда связано с коррупцией — иногда всё объясняется тем, что некоторые предприниматели имеют больше информации в сфере сложных бюрократических процедур, чем другие. Хольмайер призывает не допускать ситуаций, в которых денежные средства получали бы исключительно определённые ограниченные круги, однако именно такой феномен сейчас распространён в Чехии, Болгарии, Румынии, Италии и Испании.

В переговорах между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС Хольмайер предвидит опасность, что депутаты будут находиться под давлением, если их страны будут срочно нуждаться в финансовых средствах. Евродепутат от Свободной демократической партии Германии Мориц Кёрнер подтверждает: «Совет сейчас оказывает колоссальное давление». При этом Европарламент, по его словам, не заинтересован в том, чтобы придерживать выплаты, которые сейчас срочно необходимы.

Поэтому сейчас европейским институтам приходится вести сложную и рискованную игру с такими партнёрами за столом переговоров, как Виктор Орбан, а они, как и Европарламент, способны подорвать бюджет ЕС, отмечает немецкий журнал Focus. Однако, по мнению Кёрнера, венгерский премьер не будет распаляться сверх меры: «Орбан — хороший игрок, но сейчас он тоже блефует. Для него на кону тоже очень много денег».