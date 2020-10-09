Focus: в решении финансовой дилеммы ЕС дело за Меркель и фон дер Ляйен
Европейский парламент ясно дал понять, что не намерен больше мириться с нарушениями правовых принципов со стороны Польши и Венгрии и собирается ответить на них урезанием средств из европейского бюджета, пишет немецкий журнал Focus. Теперь пришло время Урсуле фон дер Ляйен и Ангеле Меркель выразить свою позицию в отношении этих планов.
Как отмечает издание, председатель Еврокомиссии стала одной из двух представительниц Германии, которых американский журнал Time назвал в числе сотни самых влиятельных людей на планете. Другой стала канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь обе немки должны продемонстрировать, насколько далеко распространяется их влияние хотя бы в пределах Евросоюза, потому что сейчас они столкнулись с тяжёлым кризисом как в финансовом отношении, так и в том, что касается веры в их могущество, пишет Focus.
В четверг, когда фон дер Ляйен исполнилось 62 года, начались новые обсуждения того, как Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС под председательством Германии могут ослабить многолетнее финансовое напряжение в Евросоюзе. Времени на эти переговоры крайне мало, однако они проходят почти так же трудно, как попытки сторговаться с Лондоном по поводу урегулирования брексита, подчёркивает издание.
На кону сейчас стоят принятие бюджета ЕС на ближайшие семь лет, а также запланированные выплаты для поддержки в связи с пандемией коронавируса особо пострадавшим странам. В общей сложности речь идёт примерно о €1,8 трлн, включающих в себя и пакет помощи на восстановление после коронавируса в размере €750 млрд.
Большинство в Европейском парламенте предостерегает о том, что «Евросоюз стоит на пороге беспрецедентного и набирающего обороты кризиса его основополагающих ценностей, который угрожает его выживанию в качестве демократического мирного проекта в долгосрочной перспективе». Европейские депутаты жалуются на то, что «в прошедшее десятилетие во многих странах-членах совершались бесстыдные нападки на ценности союза». В связи с этим депутаты требуют создать «объективный и основанный на доказательствах механизм надзора», который должен быть связан с возможностью удержать средства в казне ЕС.
Политические предписания, связанные с бюджетом, должны быть более действенными, чем предпринимавшиеся до сих пор неловкие действия против нарушителей в сфере правовой государственности, считает либеральный депутат из Словакии Михал Шимечка.
Другую позицию занимает председательствующая в Совете ЕС Германия, точку зрения которой обрисовал в письме к экспертам Европарламента по бюджету постоянный представитель страны в ЕС Михаэль Клаус. По его словам, «Европа ожидает согласия между нашими институтами». Клаус привлекает парламентариев обещанием вложить в исследовательские программы на несколько миллиардов евро больше, чем было предусмотрено изначально. Кроме того, он заявил о готовности на другие уступки. Однако по поводу случаев, связанных с правовой государственностью, Клаус высказался ясно и недвусмысленно: отдельного финансового санкционного механизма в понимании Европарламента на основании договоров и соглашений, действующих в ЕС, быть не может.
Представитель внешнеполитического ведомства в Брюсселе в этом случае придерживается реальной политики, основанной на фактах: невероятно или даже полностью исключено, чтобы венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который постоянно становится объектом критики европейских правозащитников, поддержал в Совете ЕС механизм, который может привести к тяжёлым санкциям для его страны.
Чтобы найти выход из этой дилеммы, остаётся лишь положиться на политическую сноровку фон дер Ляйен и Меркель, уверяет Focus. Европейский парламент считает себя оплотом демократии и правовой государственности. Пока что все предложения Германии как председателя Совета ЕС по сохранению принципа правовой государственности считаются «мягкими, как воск», подчёркивает немецкий журнал.
Между тем, Венгрия — не единственный проблемный случай. Польшу также подозревают в попытке создать в стране «послушную» систему правосудия. Болгария, Румыния, Мальта, Чехия и Словакия постоянно обращают на себя внимание обвинениями в коррупции. «Налогоплательщики должны иметь возможность положиться на то, что деньги будут вкладываться в европейские цели, а не утекать по тёмным каналам», — требует глава немецких социал-демократов в Европарламенте Йенс Гайер.
Поэтому в ситуации с финансовой помощью на восстановление после коронавируса Европарламент тоже хочет иметь право голоса: он стремится следить за тем, насколько разумно вообще расходуются средства. По версии евродепутата от ХДС и председателя комитета по контролированию бюджета Моники Хольмайер, первые опасения уже начинают подтверждаться: например, среди пожеланий итальянцев к помощи после коронавируса можно найти всё что угодно, «от ноутбуков до аквариума».
Кроме того, недоверие возникает, когда в качестве потенциальных получателей финансовых средств постоянно всплывают одни и те же фирмы или лица, которые за ними стоят. Так это происходит, к примеру, в Чехии, отмечает Хольмайер. Это не всегда связано с коррупцией — иногда всё объясняется тем, что некоторые предприниматели имеют больше информации в сфере сложных бюрократических процедур, чем другие. Хольмайер призывает не допускать ситуаций, в которых денежные средства получали бы исключительно определённые ограниченные круги, однако именно такой феномен сейчас распространён в Чехии, Болгарии, Румынии, Италии и Испании.
В переговорах между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС Хольмайер предвидит опасность, что депутаты будут находиться под давлением, если их страны будут срочно нуждаться в финансовых средствах. Евродепутат от Свободной демократической партии Германии Мориц Кёрнер подтверждает: «Совет сейчас оказывает колоссальное давление». При этом Европарламент, по его словам, не заинтересован в том, чтобы придерживать выплаты, которые сейчас срочно необходимы.
Поэтому сейчас европейским институтам приходится вести сложную и рискованную игру с такими партнёрами за столом переговоров, как Виктор Орбан, а они, как и Европарламент, способны подорвать бюджет ЕС, отмечает немецкий журнал Focus. Однако, по мнению Кёрнера, венгерский премьер не будет распаляться сверх меры: «Орбан — хороший игрок, но сейчас он тоже блефует. Для него на кону тоже очень много денег».
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