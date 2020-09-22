Das Erste: «Совбез парализован, когда нужны чёткие решения» — Меркель призвала реформировать ООН

В своём видеопослании, приуроченном к 75-летию ООН, Ангела Меркель отметила, что организации не хватает единства в принятии решений, сообщает Das Erste. Канцлер ФРГ заявила, что ООН нужны реформы: в частности, Меркель подчеркнула, что Германия готова принять на себя дополнительную ответственность в качестве члена расширенного Совбеза ООН.
ООН отпраздновала 75-летие своего основания торжественной церемонией в своей штаб-квартире в Нью-Йорке, прошедшей куда скромнее, чем планировалось, из-за пандемии коронавируса, пишет Das Erste: представители 193 государств выступили с речами в формате видеоконференции.
В своём видеопослании канцлер ФРГ Ангела Меркель посетовала на недостаток единства ООН и призвала к реформам. «ООН может быть лишь настолько хороша, насколько едины её члены. Совет Безопасности очень часто парализован, когда требуются чёткие решения. Нам нужны реформы», — приводит издание высказывание Меркель.
Канцлер также подчеркнула, что Германия готова «принять на себя дополнительную ответственность» в рамках расширенного Совбеза ООН. Как отмечает издание, предпосылкой этих слов является желание Берлина стать постоянным членом Совета Безопасности. Кроме того, Меркель заявила о важности международного сотрудничества, которое часто страдает из-за «интересов отдельных членов».
Как сообщает Das Erste, из-за пандемии коронавируса в зал заседаний штаб-квартиры ООН было допущено только по одному представителю от каждого государства-члена. Главы государств заранее предоставили свои видеопослания. Глава КНР Си Цзиньпин в своей речи похвалил организацию за её силу и энергичность. Турецкий президент Реджеп Эрдоган выступил за немедленные реформы, в частности — за реформу Совбеза. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проявления «многополярности делами, а не словами».
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