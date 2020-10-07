Die Welt: сначала Навальный, теперь Тихановская — Меркель вновь открыла для себя искусство демонстративных жестов

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь занялась «демонстративной политикой», пишет Die Welt. Сначала она встретилась с отравленным российским блогером Алексеем Навальным в берлинской клинике «Шарите», а теперь — с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Возможно, глава ФРГ считает, что дипломатические каналы и надежды на реформы в отношениях с Москвой и Минском больше не помогут, предполагает автор статьи Робин Александер.

Приём лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в ведомстве канцлера — это «знаковое событие», пишет Die Welt. Ведь она представляет не просто сотни тысяч своих сограждан, которые, не боясь «побоев, арестов и пыток», выходят на протесты за честные выборы, но и право целого народа на самоопределение, объясняет автор статьи Робин Александер. «Когда такие люди, как Тихановская или оппозиционеры из Венесуэлы, Зимбабве или Кубы, видят в Германии и её канцлере естественных союзников, это характеризует нашу страну с лучшей стороны», — убеждён немецкий журналист.

И это не само собой разумеющееся, продолжает издание. После того как Германия приступила к переосмыслению своего диктаторского прошлого, она долгое время не была безоговорочным другом тех, кто хотел того же для своей страны. Христианско-демократическая партия и Христианско-социальный союз заводили приятельские отношения со многими автократами и расистами только из-за того, что в холодной войне они были на стороне Запада. Немецкие социал-демократы сблизились с коммунистическими режимами Восточного блока. Польские же борцы за свободу из объединения «Солидарность» и диссиденты Центральной Европы контактировали с зелёными.

В начале своего правления Ангела Меркель сделала «знаковый шаг», пригласив к себе духовного лидера тибетского народа Далай-Ламу. В те годы это возмутило не только Пекин, но и экс-министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера. Глава внешнеполитического ведомства назвал такое поведение «демонстративной политикой». В дальнейшем, если Меркель и вступалась за диссидентов, то делала это тихо. К примеру, вдова китайского писателя и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо «не случайно» смогла переехать в Германию.

С недавних же пор Меркель вновь открыла для себя искусство демонстративных жестов, отмечает Александер. Сначала она посетила российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Теперь встретилась с Тихановской. Складывается впечатление, что она изменила своё отношение к России и Белоруссии. Возможно, канцлер считает, что режимы в этих странах довели свои государства до такого «упадка», что смогут удерживать власть исключительно силовыми методами. В таком случае дипломатические каналы и надежды на реформы не помогут. Но можно привлечь международное внимание к оппозиции, заключает автор.