Contra Magazin Оригинал

Contra Magazin: Германия играет в милитаризм, но на самом деле находится у США под колпаком

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В последнее время Германия начала играть в милитаризм, подумывая о том, чтобы проводить независимую от США и Великобритании военную политику, пишет Contra Magazin. Но к этим планам стоит относиться скептически, ведь на самом деле немецкая армия не способная вести боевые действия без поддержки и согласия американцев. В военном плане это «кастрированная нация», утверждает издание.
Contra Magazin: Германия играет в милитаризм, но на самом деле находится у США под колпаком
Reuters

Запад шокирован усилением России при президенте Владимире Путине, пишет Contra Magazin. Но на самом деле все эти годы своими действиями он только способствовал росту напряжённости в отношениях с Москвой. А наибольший вклад в это внесло расширение НАТО на Восток. Москва же изначально стремилась к временному компромиссному урегулированию, а позже и к созданию единой Европы от Атлантического до Тихого океана, но канцлер Германии Ангела Меркель была в этом не заинтересована.

Напротив, в ФРГ начали играть в милитаризм, продолжает издание. В 2017 году Меркель заявила, что после избрания президентом США Дональда Трампа и брексита Европа больше не может полностью зависеть от Вашингтона и Лондона. По её словам, времена, когда европейцы могли полностью полагаться на других, прошли, и теперь наступило время «взять судьбу в свои руки». В тот день она выступала с нетипичной для неё страстью и открытостью. У многих даже возникли предположения, что Берлин окончательно отвернётся от Вашингтона, но на самом деле всё происходившее было в большей степени связано с личным конфликтом между канцлером Германии и главой Белого дома.
 
В действительности же Меркель — убеждённый трансатлантист, для которой совместные с США либеральные ценности играют очень важную роль, объясняет Contra Magazin. И она воспринимает Россию как противоположность западной системе, основанной на демократических принципах, верховенстве права, свободе и прочем. Для неё усиление Кремля — это вызов.
 
Но к немецкому милитаризму стоит относиться скептически, продолжает издание. У Берлина, как и у Токио, нет возможности с головой бросаться в гонку вооружений. Эти страны не проводят самостоятельную внешнюю политику. Для этого им нужно было бы сначала преодолеть внутриполитические трудности, но любому национальному дискурсу мешает послевоенный пацифизм.  
 
К тому же ни Германия, ни Япония не могут воевать без поддержки и согласия США, объясняет Contra Magazin. Фактически армии обоих государств — это не самостоятельная сила, а лишь дополнение к войскам НАТО. При этом Берлин не хочет выходить из альянса, а Токио и жизни себе представить не может без натовского «колпака». «В конце концов речь идёт о двух кастрированных в военном плане нациях, у которых после поражения в последней мировой войне нет ни способностей, ни политической воли», — заключает издание.
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Contra Magazin Сейшелы Африка
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