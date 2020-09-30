Euronews: Швеция укрепляет Готланд, обвиняя Москву в агрессивных намерениях

Минобороны Швеции продолжает укреплять остров Готланд, который занимает стратегически важную позицию на Балтике. В начале сентября там прошли крупнейшие военные учения за последние десятилетия. Вместе с тем Стокгольм вновь обвиняет Москву в провокационном поведении и агрессивных намерениях, передаёт Euronews.
В начале сентября впервые со времён холодной войны Швеция привела все свои вооружённые силы в режим повышенной готовности и провела крупнейшие учения за последние десятилетия. До этого Россия и НАТО «обменялись» учениями в балтийском регионе.
А на прошлой неделе Стокгольм вновь обвинил Москву в том, что российские военные корабли нарушили территориальные воды Швеции.
ПЕТЕР ХУЛЬТКВИСТ, министр обороны Швеции: С течением времени мы видим рост военной активности России — больше крупных учений и то, что мы называем провокационным поведением: российские самолёты пролетают очень близко от самолётов Швеции и других стран, вблизи от кораблей НАТО.
Свои усилия Минобороны Швеции концентрирует на острове Готланд: он занимает стратегическую позицию на Балтике. Во время холодной войны там находились порой до 20 тысяч шведских военнослужащих. Сейчас численность постоянного гарнизона составляет всего 300 солдат и офицеров — но это уже значительно больше, чем было.
АНЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: Готландский полк, расформированный в 2005 году, теперь восстановлен. И в ближайшие годы планируется расширять военное присутствие на острове.
В Стокгольме подчёркивают, что не хотели бы верить в агрессивные намерения России, но после 2014 года считают политику Москвы «непредсказуемой».
В России категорически отвергают обвинения в агрессивных намерениях по отношению к прибалтийским странам, а заявления соседей объясняют стремлением решить таким образом внутренние проблемы.
Так, прозвучавшие на прошлой неделе заявления о «вторжении в шведские территориальные воды» совпали с решением парламента увеличить военный бюджет на ближайшие годы на 2,5 миллиарда евро.
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