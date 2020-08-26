SVT: «сигнал России» — Швеция повышает свою боеготовность на Балтике

03:00
Число выявленных случаев COVID-19 в Британии достигло 327 798
Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании достигло 327 798, за сутки зафиксировали 1184 новых заболевших.
03:00
МЧС намерено получить первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2 в следующем году
МЧС России планирует пополнить парк авиации тяжёлым вертолётом Ми-26Т2 в 2022 году.
03:00
Защита Никулина подала в суд США ходатайство о прекращении дела
Защита россиянина Евгения Никулина, признанного судом присяжных в США виновным в совершении киберпреступлений, подала в суд ходатайство о прекращении дела или начале нового процесса.
03:00
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Авачинском заливе у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
03:00
В Чехии рассказали, как Земан сломал руку
Президент Чехии Милош Земан сломал руку, когда неудачно встал с кресла после просмотра новостей. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
03:00
В США арестован гражданин России
Гражданин России, 27-летний Егор Крючков, арестован в Соединённых Штатах по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления.
03:00
Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии и тайфуна
Северокорейский лидер Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого обсудил последствия тайфуна и пандемии коронавируса.
03:00
В РПЦ объяснили отставку главы Белорусской православной церкви
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил отставку митрополита Минского и Заславского Павла с должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.
03:00
Тихановская заявила о недопустимости влияния на Белоруссию извне
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение белорусского народа.
03:00
Президента Чехии госпитализировали из-за травмы
Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция, сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.
03:00
СМИ: Бартомеу принял решение покинуть пост президента «Барселоны»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку.
03:00
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
03:00
В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана
США больше не являются участниками СВПД, у требований восстановить санкции ООН против Ирана нет законных оснований. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
03:00
Экс-президент «Барселоны» назвал возможный уход Месси большим позором, чем разгром от «Баварии»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что желания аргентинского форварда Лионеля Месси покинуть каталонский клуб недостаточно для того, чтобы он смог уйти.
03:00
Тихановская призвала освободить арестованных членов КС оппозиции
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти освободить арестованных членов координационного совета оппозиции.
03:00
Фукс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
Бразильский защитник Бруно Фукс рассказал о своих эмоциях от перехода из «Интернасьоналя» в ЦСКА.
03:00
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе.
03:00
Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука
«Аталанта» сделала новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника Алексея Миранчука.
03:00
Учёный заявил о подходе второй волны коронавируса в Испании
Профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, но она окажется более мягкой.
03:00
Фанаты «Барселоны» собираются у «Камп Ноу» с требованием отставки Бартомеу
Вокруг стадиона «Камп Ноу» в Барселоне стали собираться поклонники сине-гранатовых, встревоженные возможным уходом капитана команды Лионеля Месси.
03:00
Зеленский сравнил ситуацию в Белоруссии со сценарием Украины 2014 года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.
03:00
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и выиграло Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром».
03:00
Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций.
03:00
Небензя прокомментировал попытку США вернуть санкции против Ирана
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США более не будут стремиться восстановить санкции в отношении Ирана.
03:00
Назначен новый командующий силовой операцией Украины в Донбассе
Генерал-майор Григорий Галаган назначен на пост командующего силами специальных операций Вооружённых сил Украины в Донбассе. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
03:00
Источник рассказал, о чём Куман говорил с Месси
Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на встрече с капитаном команды Лионелем Месси заявил, что никому в коллективе не будет поблажек и привилегий.
03:00
Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе
По результатам второй встречи лидеров нормандского формата высок шанс окончания войны в Донбассе. Об этом в интервью Euronews заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
03:00
«Химки» сыграли вничью с «Арсеналом» в пятом туре РПЛ
В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» сыграли вничью с тульским «Арсеналом».
03:00
Президент Каталонии — Месси: Каталония всегда будет вашим домом
Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за годы, проведённые в команде.
03:00
Милиция сообщила о нескольких задержаниях на акции протеста в Минске
Сотрудники милиции Белоруссии задержали несколько участников несанкционированной акции протеста в центре Минска, заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
03:00
Надаль не знает, когда возобновит выступления
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль признался, что не знает, когда возобновит выступления на турнирах.
03:00
Зеленский отметил нежелание рядом стран ЕС вступления Украины в альянс
Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Евросоюз заинтересован в партнёрстве с Украиной, несмотря на нежелание со стороны ряда стран — членов ЕС её вступления в альянс.
03:00
Хачанов проиграл Баутисте-Агуту и вылетел с «Мастерса» в Нью-Йорке
Российский теннисист Карен Хачанов прекратил выступления на турнире категории «Мастерс-1000» в Нью-Йорке, проиграв испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
03:00
Пуйоль поддержал решение Месси покинуть «Барселону»
Легендарный футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал бывшего одноклубника Лионеля Месси, который решил покинуть каталонский клуб.
03:00
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Испанский актёр Антонио Бандерас сообщил, что спустя три недели лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровел.
03:00
Источник: «Барселона» отпустит Месси только за €700 млн и готова судиться с аргентинцем
Испанская «Барселона» не собирается расставаться с 33-летним аргентинским нападающим команды Лионелем Месси.
03:00
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.
03:00
Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу
Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
03:00
Звонарёва проиграла Конте в третьем раунде «Мастерса» в Нью-Йорке
Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории «Мастерс-1000», который проходит в Нью-Йорке, уступив британке Йоханне Конте.
03:00
Тренер Нурмагомедова рассказал, чем россиянин планирует заниматься после окончания карьеры
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем будет заниматься его подопечный, после того как закончит профессиональную карьеру.
03:00
Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
03:00
В Татарстане началась вакцинация против гриппа
В Татарстане стартовала вакцинация против гриппа.
03:00
В Санкт-Петербурге рассказали о выплатах соцработникам
Более тысячи социальных работников получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге.
03:00
Команда ВДВ России победила на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020
Команда Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России одержала победу на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020, который проходит в Кабардино-Балкарии.
03:00
Прокуратура во Владивостоке начала проверку после обрушения балкона дома
Во Владивостоке в жилом доме обрушился балкон, на котором в этот момент находился хозяин квартиры.
03:00
В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Уфе на Шакшинской дороге во вторник, 25 августа, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai Elantra.
03:00
В Башкирии найден снаряд времён Гражданской войны
В Нуримановском районе Башкирии найден 76-миллиметровый снаряд времён Гражданской войны.
03:00
В Ленобласти произошло ДТП с тремя погибшими
В понедельник, 24 августа, на 18-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
03:00
МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии
Шаги Литвы в условиях событий в Белоруссии лишь раскачивают ситуацию в последней. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
03:00
СМИ: «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт
Руководство испанской «Барселоны» проведёт экстренное заседание совета директоров из-за получения запроса на уход из клуба от аргентинского нападающего Лионеля Месси,