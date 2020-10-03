Польский профессор: для многих европейцев граница сферы влияния России по-прежнему на Эльбе

НАТО однажды пообещало России, что в Восточной Европе ничего не будет строить, и кажется, Североатлантический альянс хочет сдержать свои обещания до последнего. Именно поэтому Западная Европа по-прежнему предпочитает считать, что сфера влияния России заканчивается на Эльбе, без Германии, но с Польшей и Прибалтикой, рассказывает польский профессор Даниэль Бочковский. В беседе с Polskie Radio он полагает, что Европа довольствуется тем, что у неё есть НАТО и ЕС.

Гость Polskie Radio профессор Даниэль Бочковский из Белостокского университета признал, что не верит в то, что давление со стороны ЕС может что-то изменить в отношении белорусского гражданского движения сопротивления против Александра Лукашенко. «Отчётливо видно, что Лукашенко — естественно, благодаря России — набрал сил, но видно и то, что Россия день за днём ​​выписывает новые счета за оказываемую ему поддержку, видно также то, что Лукашенко в обмен на сохранение власти благодаря России готов к пересмотру любых идей, которые появлялись ранее», — объясняет он.



«Общество протестует, но репрессии изо дня в день становятся жёстче. Скорее всего, план заключается в том, чтобы вымотать людей, чтобы, когда станет холодно и мокро, всё время преследуемые и находящиеся под арестом граждане в итоге сдались. Случится ли это? Любая активность такого плана имеет свою кульминацию и со временем исчезает», — констатировал политолог.

По словам профессора, проблема Европы всегда заключалась в непонимании того, где точно находится российская сфера влияния. «Для некоторых людей в Европе сфера влияния России по-прежнему заканчивается на Эльбе. Германия — нет, но Польша, балтийские страны ... НАТО однажды пообещало, что здесь ничего не будет, поэтому мы будем придерживаться этого до тех пор, пока сможем. Россия будет нас преследовать, Россия будет действовать жёстко в отношении нас, но мы не будем создавать сильную поддержку для этого региона», — не без доли разочарования растолковал эксперт.

«Конечно, если мы имеем ЕС и НАТО, то на этом и заканчиваются европейские интересы. У Европы есть Восток, но она знает, что там есть сила, которая всё координирует, и поэтому Европа мирится с тем, что это разделение сфер должно быть», — резюмировал в беседе с Polskie Radio профессор Даниэль Бочковский из Белостокского университета.