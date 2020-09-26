Polskie Radio: Путин разрешил Лукашенко пугать врагов российской армией

Всё указывает на то, что Россия разрешила Лукашенко использовать аргумент российской военной силы в отношении как своего общества, так и Запада, считает эксперт из Центра восточных исследований Анджей Вильк. В интервью порталу Polskie Radio он не исключил, что Лукашенко сам попросил Кремль о продолжительном военном присутствии россиян в его стране, но без формулировки «постоянная база».

«С 9 августа мы имеем дело с очередной главой информационной войны с использованием военной тематики, проводимой Александром Лукашенко. У неё несколько целей — одна из них заключается в том, чтобы утихомирить пыл белорусского общества, на которое размахивающий сабелькой Лукашенко не производит особого впечатления. Запад — второй адресат громких заявлений Лукашенко. Таким образом, нарратив Лукашенко можно разделить на несколько направлений», — рассказал в беседе с порталом Polskie Radio эксперт из Центра восточных исследований Анджей Вильк.

Он считает, что Лукашенко не будет в состоянии подключить армию, чтобы дать отпор протестующим, прежде всего потому, что именно Москва, а не он, уже на протяжении долгого времени решает оперативные вопросы, касающиеся белорусской армии. Александр Лукашенко всегда подчёркивает, что любые учения носят тактический характер. Если он намерен угрожать войной, ему бы пришлось говорить о стратегическом измерении, но белорусы практически не проводят оперативных учений самостоятельно, только с россиянами.

Эксперт уверен, что если всё-таки россияне сделают ставку на решение актуальных проблем при помощи силы, они задействуют для подавления протестов не армию, а Росгвардию, ОМОН и другие подразделения. «В этой ситуации вовсе не обязательно задействовать армию, но, конечно, всегда можно ею напугать», — подчёркивает Вильк. Москве не нужно военное вмешательство. Украина явно хотела отойти от России, протесты были вызваны неподписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но Белоруссия пока что не убегает от Москвы. «Ничего особенного в военном отношении не происходит. Планы воплощаются в реальность. Если бы ситуация была действительно критичной, то белорусские солдаты не поехали бы на учения «Кавказ-2020», — добавляет он.

В беседе он обращает внимание на то, что Лукашенко запугивает Запад возможностью кровавой расправы с протестующими и кровавым столкновением на границе с Польшей и Литвой, не исключено, что не без помощи россиян. «Это опасный ход мыслей... Потому что то, что на самом деле происходит в Белоруссии, с военной точки зрения расходится с тем, что говорит Лукашенко. Сейчас он в основном разбрасывается словами о белорусской армии и союзной армии. Ранее Лукашенко никогда до такой степени не злоупотреблял военной риторикой и никогда не использовал военные вопросы для достижения своих актуальных политических целей», — объясняет польский эксперт.

Он обращает внимание на ход учений «Славянское братство», которые в этом году отличаются от тех, что проводились до сих пор. Из-за отказа Сербии участвовать в них, впервые в истории это двусторонние белорусско-российские учения. Более того, вместо привычной продолжительности в одну неделю, они продлятся целых две недели — и будет второй этап с участием уже нескольких тысяч солдат. Эксперт уверен, что эти решения говорят о том, что россияне согласились, чтобы Лукашенко «играл картой» российского военного присутствия в Белоруссии. «Нам неизвестен ход переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Однако всё указывает на то, что Лукашенко попросил, чтобы ему разрешили остаться у власти, взамен на большую свободу России, в том числе в военном плане. Возможно, содержалась оговорка о том, чтобы Кремль не объявлял о своём постоянном военном присутствии в Белоруссии, потому что это, мягко говоря, звучит не особо хорошо. Лукашенко, возможно, предложил им делать в военной области всё, что они только захотят, взамен на оказание поддержки», — рассуждает он.

При этом Вильк не исключает того, что Россия уже на протяжении долгих лет думает о том, чтобы поставить на место Лукашенко другого человека. Суть процесса замены, однако, состоит в том, чтобы в её результате белорусы не вдохновили и россиян заменить власть. С точки зрения Кремля, уход Лукашенко должен проходить под тщательным контролем.

Большая активность России, по мнению эксперта, также связана с тем, что в настоящее время Запад более активно реагирует на вызовы Москвы, которая начинает учения «Кавказ-2020» с участием 80 тыс. военнослужащих. В начале августа на кавказские учения были приглашены 18 стран, в том числе Китай, Индия и Турция. Москва, возможно, пыталась создать «коалицию мира» против Соединённых Штатов, но у неё это не получилось.

В итоге в учениях принимают участие Россия, Китай, Пакистан и некоторые из стран-сателлитов России из постсоветского пространства. Участие Китая может говорить о том, что Москва и Пекин пришли к выводу, что в одиночку они не справятся с главным противником — США, ведь именно антиамериканизм выступает краеугольным камнем в отношениях между Китаем и Россией. Конечно, с американской стороны систематически появляются предложения убедить Россию сотрудничать с ней против Китая, однако в паре с США Россия была бы гораздо более слабым партнёром, нежели с Китаем, для которого партнёрство с Россией в военной сфере продолжает быть привлекательным, резюмирует в беседе с порталом Polskie Radio эксперт из Центра восточных исследований Анджей Вильк.