Dziennik: Twitter главреда Gazeta Polska взломали — он обвиняет в этом российские службы

Атака российских служб продолжается, заявил главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич после того, как его страница в Twitter была взломана. По его словам, это уже третий случай за год. На этот раз хакеры разместили ссылку на статью, в которой говорится о предложении ввести европейские миротворческие войска в Белоруссию, пишет Dziennik.

Twitter-аккаунты главного редактора Gazeta Polska и портала Znadniemna были взломаны, сообщили пострадавшие главред Томаш Сакевич и глава портала Анджей Писальник. На странице Сакевича в Twitter была опубликована ссылка на статью портала Znadniemna с заголовком: «Польша и Литва призывают НАТО ввести войска в Белоруссию». Главред уверяет, что никакой ссылкой он не делился, а в 11 часов утра все его пароли были обнулены. «Мы попытались открыть с помощью других механизмов, но на данный момент хакеры полностью взяли под контроль мой Twitter и размещают там провокационные материалы», — пояснил он. Сакевич добавил, что уже сообщил о случившемся в Агентство безопасности Польши.

«Уважаемые дамы и господа! Я могу использовать только tweetdeck, у меня нет доступа к Twitter. Атака российских служб продолжается», — бьёт тревогу Сакевич. Он уверен, что случившееся — явная провокация в адрес польской безопасности, учитывая то, что происходит в Белоруссии. «На мой взгляд, за этим стоят российские службы, которые осуществляют атаку на наш онлайн-контент уже третий раз за год», — добавил он.

В статье под названием «Польша и Литва призывают НАТО направить войска в Белоруссию» на сайте Znadniemna, ссылка на которую была размещена на странице Сакевича в Twitter, говорилось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к незамедлительному введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и жестокие репрессии в отношении участников мирных демонстраций в Белоруссии. Более того, содержалась информация о том, что на встрече за закрытыми дверями министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвали ЕС создать европейские миротворческие силы при поддержке США и разместить их в Белоруссии с целью предотвращения и устранения угроз миру и безопасности в этой стране и Европе, а также недопущения введения российских войск в Белоруссию.

В свою очередь в интервью Польскому агентству печати главный редактор Znadniemna Анджей Писальник объяснил, что он не публиковал этот текст на своём сайте. «Только два человека могут что-то размещать на нашем сайте. Это я и моя жена. Мы его не размещали», — заверил он.