Польский эксперт: Запад попался на «белорусскую удочку» Путина и оставил Лукашенко только один выход — пророссийский

Применив силу против своего общества, Лукашенко «пересёк Рубикон» в плане возможностей переговоров и дипломатических манёвров на западном направлении и тем самым обрёк себя на дрейф в сторону России, уверен польский эксперт Богуслав Рогальский. В беседе с Radio Maryja он объясняет, что этого бы не произошло, если бы Запад проводил в отношении Белоруссии более разумную и взвешенную политику или по крайней мере направил бы наблюдателей на выборы.

Из всего замешательства вокруг Белоруссии пользу извлекает только один политик и только одно государство — Россия. Она уже давно хотела заманить Белоруссию в сферу своего исключительного влияния, рассказывает эксперт по международным делам Богуслав Рогальский. В беседе с Radio Maryja он объясняет, что «революция» в Белоруссии не приведёт к свержению Лукашенко или к смене правительства, однако в результате из-за неё страну «поглотит» Россия, что в свою очередь представляет собой смертельную угрозу для Польши. Он напомнил, что будущее Белоруссии имеет значение для всех стран Центральной и Восточной Европы.

«В отношении Белоруссии необходимо проводить более разумную и взвешенную политику. К сожалению, этого не было. То, что на настоящий момент происходит в Белоруссии, вызывает всё большую тревогу и отдаляет эту страну от нас. С нашей точки зрения, всё указывает на то, что мы потеряем Белоруссию на несколько десятков лет, если не больше», — не без сожаления констатирует он.

Эксперт объясняет, что президент Лукашенко «пересёк Рубикон» — «точку невозврата» в плане определённых переговоров или дипломатических манёвров, которые смогли бы смягчить ситуацию. «Применив силу против своего общества, жёсткость в отношении мирных демонстрантов, он обрёк себя на дрейф в сторону России», — подчеркнул он.

Рогальский признал, что этого бы не произошло, если бы страны Западной Европы повели себя иным образом. «Западные страны, в том числе Польша, проглотили наживку, которую подвесил на удочку Владимир Путин», — отметил он. На выборы в Белоруссию не был направлен ни один наблюдатель ни от международных организаций, ни от Европейского парламента, ни от ОБСЕ, ни от соседних стран. «Тогда мы бы знали на 100 процентов, как выглядели эти выборы», — объяснил он.

Эксперт уверен, что сам Запад оставил Лукашенко только один выход из этой сложной ситуации, то есть восточный — пророссийский. А этот сценарий ранее тщательно написал сам Владимир Путин, потому что сама белорусская оппозиция была серьёзно обеспокоена антироссийской политикой Лукашенко, который то и дело играл между Востоком и Западом. В результате отношения Лукашенко с Западом потерпели крушение, а Россия «цинично этим воспользовалась» и сразу же подписала декларацию о более тесном сотрудничестве с белорусским государством.

«В определённом смысле это декларация о поглощении Белоруссии Россией. Вода уже утекла. Последствия этой слепой и непродуманной политики, в том числе со стороны польской дипломатии, ударят в первую очередь по полякам, проживающим в Гродненской области. Остриё действий Лукашенко, согласно его обещаниям, будет направлено именно против них», — предупредил эксперт.