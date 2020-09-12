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Глава МИД Польши: ослабленный Лукашенко полностью превратился в инструмент России

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Александр Лукашенко перестал быть субъектом хоть с какой-либо долей независимости, потому что сегодня его присутствие в общественной жизни Белоруссии обусловлено исключительно российской поддержкой, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В интервью Gazeta Polska он отметил, что и Россия находится в очень сложной парадоксальной ситуации: она хочет улучшения отношений с Западом, при этом терять Белоруссию она никак не намерена.
Глава МИД Польши: ослабленный Лукашенко полностью превратился в инструмент России
Reuters

«Барьер страха исчез из белорусского общества, впрочем также как барьер одобрения. Нет больше легитимности для власти, которая является властью только потому, что она может править в физическом плане. Общество пришло к мнению, что нужна иная сила. Власть может обладать мандатом к управлению, но это должно происходить с согласия народа», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Gazeta Polska.

В беседе с изданием он объяснил, что белорусский народ ясно и демонстративно сказал модели управления Александра Лукашенко заключающейся в проявлении силы — «нет». Общество стало независимым, неорганизованным образованием, без какой-либо политической программы, общим знаменателем которого выступило стремление к демократии.
 
По мнению польского министра, Александр Лукашенко перестал быть субъектом, с какой-либо долей независимости, потому что сегодня его присутствие в общественной жизни обусловлено исключительно российской поддержкой. «Следовательно в отношениях с Россией он кардинально ослаблен. Он превратился в её инструмент», — подчеркнул Рау. 
 
«Итак, сейчас мы имеем дело с гибридным вмешательством», — обратил внимание он. 
«(..) не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что с точки зрения державной администрации Владимира Путина Белоруссия должна и впредь находиться её в сфере влияния и быть частью «русского мира», несмотря не то, что официально она является отдельным субъектом», — добавил министр. 
 
При этом дипломат отметил, что Россия боится эффекта домино. Более того, она хочет улучшить отношения с Западном, при этом не теряя Белоруссию из своей сферы влияния. «Это парадокс. Это очень сложная ситуация для Путина (…)», — резюмировал в интервью Gazeta Polska министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. 
 
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источник
Gazeta Polska Польша Европа
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