Глава МИД Польши: ослабленный Лукашенко полностью превратился в инструмент России

Александр Лукашенко перестал быть субъектом хоть с какой-либо долей независимости, потому что сегодня его присутствие в общественной жизни Белоруссии обусловлено исключительно российской поддержкой, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В интервью Gazeta Polska он отметил, что и Россия находится в очень сложной парадоксальной ситуации: она хочет улучшения отношений с Западом, при этом терять Белоруссию она никак не намерена.

«Барьер страха исчез из белорусского общества, впрочем также как барьер одобрения. Нет больше легитимности для власти, которая является властью только потому, что она может править в физическом плане. Общество пришло к мнению, что нужна иная сила. Власть может обладать мандатом к управлению, но это должно происходить с согласия народа», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Gazeta Polska.

В беседе с изданием он объяснил, что белорусский народ ясно и демонстративно сказал модели управления Александра Лукашенко заключающейся в проявлении силы — «нет». Общество стало независимым, неорганизованным образованием, без какой-либо политической программы, общим знаменателем которого выступило стремление к демократии.

По мнению польского министра, Александр Лукашенко перестал быть субъектом, с какой-либо долей независимости, потому что сегодня его присутствие в общественной жизни обусловлено исключительно российской поддержкой. «Следовательно в отношениях с Россией он кардинально ослаблен. Он превратился в её инструмент», — подчеркнул Рау.

«Итак, сейчас мы имеем дело с гибридным вмешательством», — обратил внимание он.

«(..) не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что с точки зрения державной администрации Владимира Путина Белоруссия должна и впредь находиться её в сфере влияния и быть частью «русского мира», несмотря не то, что официально она является отдельным субъектом», — добавил министр.

При этом дипломат отметил, что Россия боится эффекта домино. Более того, она хочет улучшить отношения с Западном, при этом не теряя Белоруссию из своей сферы влияния. «Это парадокс. Это очень сложная ситуация для Путина (…)», — резюмировал в интервью Gazeta Polska министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.