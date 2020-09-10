wPolityce: польский журналист призвал Варшаву отказаться от роли сателлита США и заняться собственной геополитикой

Сегодня достижение соглашения с Россией с целью укрощения Китая — приоритет в американской политике. Роль Польши — главного союзника США в Европе — в этом плане сводится к функции рычага, вынуждающего Россию заключить соглашение на максимально выгодных для американской стороны условиях, пишет польский журналист Мариан Пилка. В статье для wPolityce он призывает польские власти отказаться от роли сателлита США и преследовать собственные интересы, используя своё географическое положение.

Польша превратилась в самого важного союзника США в Центральной Европе. Поэтому, рассматривая американское присутствие в качестве основной гарантии безопасности страны, польское правительство так усердно стремится разместить на своей территории как можно больше солдат США, пишет на портале wPolityce польский журналист Мариан Пилка.

Он обращает внимание на то, что американское правительство, хотя и в ограниченной степени, отвечает на это ожидание, увеличивая ротационное военное присутствие в Польше. Более того, сама Варшава объявила о модернизации армии, хотя это носит скорее политический и пропагандистский, нежели военный характер, и тем самым повышает уровень зависимости в сфере безопасности от американской политики.

По сути, Польша принимает американскую повестку о безопасности государств Центральной Европы. Таким образом она становится стратегически зависимой от США и отказывается от статуса субъекта на международной арене в надежде на то, что Вашингтон всегда встанет на защиту её безопасности. На практике это равнозначно принятию статуса протектората в области национальной безопасности. «Такая политика в конечном итоге может оказаться ловушкой, за которую наша страна рискует заплатить радикальным ослаблением собственной безопасности и падением авторитета на международной арене», — уверяет он. По мнению Пилки, приоритеты польской политики безопасности не так уж сильно пересекаются с приоритетами американской политики безопасности в регионе.

Автор уверен, что сейчас самый главный вызов для Вашингтона — планы Китая по экономическому, военному и политическому господству в Азии и создание многополярной модели мира, к которой также стремится Россия в надежде создать свою собственную сферу влияния в будущей системе международных отношений. «Имея в распоряжении серьёзный потенциал, американцы рассматривают Россию не в качестве угрозы, а лишь как возможную поддержку для Пекина. Однако в долгосрочной перспективе политика Китая также представляет угрозу для позиции России. Не может быть сильной России и сильного Китая. Вот именно поэтому американцы рассматривают сегодня россиян в качестве первого препятствия, которое необходимо устранить с целью сдержания амбиций Китая», — объясняет Пилка.

Следовательно, без включения России в свою политическую систему американцы не будут в состоянии изолировать и сдерживать Пекин. Американцы не готовы принять российские амбиции по созданию многополярной мировой политики, поэтому они пытаются заставить Россию согласиться с включением страны в систему американского господства без тех уступок, которых хочет добиться Москва. Подчинение России Вашингтону освободило бы Восточную Европу от влияния России и укротило бы амбиции Китая. Согласно этой концепции, американская поддержка Украины и укрепление военного присутствия в Польше выступают не чем иным, как оказанием давления на Москву, чтобы та признала стратегическое преобладание Вашингтона.

«Эти цели в корне противоречат целям российской политики. Проблема состоит в том, что время работает не только против американцев, но и особенно против россиян. Россия — гниющая держава, систематически теряющая свои позиции в современном мире в демографическом и экономическом плане», — утверждает журналист.

По его мнению, сегодня Россия находится в состоянии экономической стагнации и истощения энергоресурсов, особенно нефти, добыча которой упадёт к 2035 году до уровня, удовлетворяющего только внутренние потребности. Она также утрачивает свои военные позиции. Агрессивная политика по отношению к соседям непременно приводит к увеличению военных расходов среди многих стран НАТО и чревата началом новой гонки вооружений, которую российская экономика уж точно не выдержит. Демографический кризис ограничивает возможности призыва в армию, и примерно через десять лет Москва утратит своё ядерное преимущество перед Пекином, перечисляет польский журналист.

Американцы, однако, не теряют надежду на то, что Москва, находящаяся под угрозой китайской гегемонии и неспособная заключить стратегическое соглашение с западноевропейскими государствами, пойдёт на сделку с американцами взамен на региональное доминирование России в области безопасности. Россияне прежде всего заинтересованы в сильной позиции на Украине, на Кавказе, в Центральной Азии, а также в Прибалтике и Арктике, пишет Пилка.

Именно поэтому Вашингтон усиливает свою политику давления с целью заключения такого соглашения, в котором Москва полностью примет американскую концепцию без особых уступок. Однако достижение соглашения на таких условиях маловероятно, поэтому Вашингтон не хочет гарантировать своего постоянного военного присутствия в Польше или Прибалтике, потому что такое положение дел только осложнит перспективу заключения соглашения с россиянами.

«Американцы оставляют двери открытыми для возможного вывода своего военного контингента в случае прихода к соглашению с Москвой. Заключение такого соглашения поставило бы Польшу в очень затруднительное положение не только в плане безопасности, оно бы значительно ограничило условия нашего развития. Следовательно, осознание реальных целей американской политики требует совершенно иной политики безопасности, чем та, которая осуществляется Варшавой в настоящее время», — бьёт тревогу автор. Он призывает Польшу пересмотреть отношения с американцами и отказаться от роли их сателлита.

Достижение соглашения с Россией является приоритетом в американской политике, и роль Польши в этой концепции сводится только к функции рычага, вынуждающего Россию заключить соглашение на максимально выгодных условиях. Ведь основная цель польской политики заключается не в достижении российско-американского соглашения, а в закреплении геополитических изменений, произошедших в результате краха коммунизма и распада Советского Союза, а также в обеспечении геополитических условий для развития Польши.

«Уважая американские интересы, мы должны прежде всего преследовать собственные интересы и использовать своё географическое положение для развития нашего экономического потенциала», — резюмирует на портале wPolityce польский журналист Мариан Пилка.