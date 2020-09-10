Польский историк: Польша рискует граничить в будущем с «новой Российской империей»

Если россияне полностью включат Белоруссию в свою систему, Польша будет иметь нового соседа в лице Российской империи, предупреждает польский профессор из Академии военного искусства Пётр Грохмальский. В беседе с Polskie Radio 24 он напоминает, что Калининград также выступает существенным элементом в политическом видении России, что угрожает не только Польше, но и Прибалтике.

«Что касается масштаба нашего исторического опыта, то именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если россияне полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе», — уверен польский профессор из Академии военного искусства Пётр Грохмальский.

В беседе с Polskie Radio 24 он отметил, что Калининград также выступает существенным элементом в политическом видении России. «Становится очень опасно как для Польши, так и для балтийских стран», — добавил он.

Польский профессор также напомнил, что современные геополитические концепции в отношении Белоруссии появились после Первой мировой войны. Они должны были предотвратить начало второго мирового конфликта. Частью этой идеи было видение федерализма, который прекрасно понимал польский лидер того времени Юзеф Пилсудский. Однако после распада СССР ключом к стабильности в этом регионе стало создание суверенных государств.

По мнению учёного, сегодня российская стратегия отличается проведением экспансии в больших масштабах. Это было очевидно в Грузии и на Украине. «В случае Белоруссии наблюдались попытки овладеть культурой и цивилизацией, а также создать в рамках Союзного государства российскую республику», — резюмировал в беседе с Polskie Radio 24 польский профессор из Академии военного искусства Пётр Грохмальский.