Польский депутат: многие страны ЕС ставят интересы с Россией выше независимости Белоруссии

Единодушие польских депутатов в Европарламенте может оказать существенное влияние на позицию ЕС по Белоруссии в целом, уверен депутат партии «Право и справедливость» Павел Лищецкий. В беседе с Polskie Radio он говорит, что это особенно важно, потому что многие страны Западной Европы предпочитают хорошие контакты с Россией независимости Белоруссии.
Депутат польской партии «Право и справедливость» Павел Лищецкий уверен, что единодушие польских депутатов в Европарламенте может оказать существенное влияние на позицию ЕС по Белоруссии. «Депутаты Европарламента отдельных фракций предстанут в качестве послов белорусского вопроса во фракциях, имеющих вес в Европейском союзе», — объяснил он в беседе с Polskie Radio.
Политик добавил, что эти «послы» будут в состоянии проложить путь идее свободной, независимой от России Белоруссии. «Это стоит сделать особенно потому, что многие страны Западной Европы ставят хорошие контакты с Россией выше независимости Белоруссии», — с сожалением констатировал он.
В свою очередь, его коллега, депутат от «Гражданской коалиции» Чеслав Мрочек, уверен, что позиция свободного мира, как со стороны ЕС и его государств-членов, так и со стороны Соединённых Штатов в отношении того, что происходит в Белоруссии, позитивная. «Они говорят, что это было нечестно, что нужно провести в Белоруссии новые, свободные и демократические выборы», — подчеркнул он.
Более того, политик призывает искать инструменты оказания эффективной помощи демократической белорусской оппозиции, чтобы стремления белорусского народа не были в итоге подавлены.
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