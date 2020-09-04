Ничего общего с реальностью — Блащак отверг обвинения Лукашенко в территориальных претензиях Польши к Белоруссии

Обвинения в адрес Польши, что она со своей территории координирует протесты в Белоруссии и якобы претендует на часть территории республики, не имеют ничего общего с реальностью, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В интервью Super Express он отметил, что эти претензии больше рассчитаны на укрепление власти Лукашенко внутри страны.
В опубликованном в четверг интервью министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака в издании Super Express глава ведомства прокомментировал продолжающиеся на территории Белоруссии протесты. По его мнению, Польша может оказать помощь в качестве посредника.
«Именно такой концепции придерживается польское правительство. Польша совместно с балтийскими странами предложила своё посредничество, потому что именно мы выступаем в качестве примера проведения мирной трансформации государственного строя. Мы хотим делиться нашим опытом», — заявил глава Министерства обороны. Он добавил, что Польша не только должна, но и хочет участвовать в этом процессе.
Однако он решительным образом выступает против обвинений Александра Лукашенко в адрес Польши, которая якобы хочет получить часть белорусской территории и координирует со своей территории процесс проведения протестов. Эти претензии не имеют ничего общего с реальностью и рассчитаны исключительно на укрепление власти Лукашенко внутри страны, объясняет он.
«Мы также пристально наблюдаем за проведением военных учений и так называемых силовых действий режима», — добавил Блащак. При этом он отметил, что сегодня они не представляют никакой угрозы для Польши. «На настоящий момент мы не замечаем непосредственных угроз. Но здесь речь идёт о сфере заинтересованности России, в которую попадает Белоруссия. Именно поэтому следует ожидать различных действий и быть готовыми к разным сценариям», — резюмировал в беседе с Super Express министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Нападающий и капитан финского клуба «Йокерит» Марко Анттила прокомментировал ситуацию с пропуском матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо» в Минске, за что команде было присуждено техническое поражение.
Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о предложении председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова создать в российском футболе третейский суд по вопросам судейства.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации.
В России за сутки выявили 5110 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране эпизодов COVID-19 — 1 015 105. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.