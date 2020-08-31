Политолог: в Белоруссии Западу нужно действовать осторожно — влияние России там всё ещё сильно

Россия возвращается к доктрине Брежнева в отношении Белоруссии, то есть к праву на вмешательство извне с целью сохранения власти, благосклонно настроенной к Москве, уверен польский политолог Кшиштоф Щерский. В свою очередь его коллега Пётр Грохмальский предлагает обратить внимание на силу пророссийских симпатий в Белорусии и тем самым отговаривает ЕС от слишком сильного вмешательства.

Уже более 20 дней в Белорусии проходят акции протеста после состоявшихся президентских выборов, в ходе которых, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Каждый день тысячи восточных соседей поляков выходят на улицы с требованием проведения повторных выборов. Лукашенко, в свою очередь, обвиняет Польшу в подстрекательстве и утверждает, что протестами в белорусских городах руководят из Варшавы, пишет Niezalezna.

Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Белоруссии в случае необходимости. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — сказал Путин.

По словам польского политолога Кшиштофа Щерского, Россия возвращается к доктрине Брежнева в отношении Белоруссии. «Путин объявил о возобновлении доктрины Брежнева, то есть о праве на вмешательство извне с целью сохранения — против воли общества — власти, благосклонно настроенной к Москве», — объяснил он.

На вопрос о возможности военной поддержки Лукашенко со стороны России другой польский политолог Пётр Грохмальский ответил, что ЕС необходимо понимать, что пророссийские настроения в Белоруссии очень сильны. Там проходит много пророссийских или даже чисто российских инициатив. Многие из них годами создавали плацдармы, которые Путин теперь использует. Он поддерживает организации этого типа, которые прочно закрепились в Белорусии.

«Мы должны делать всё возможное, чтобы активность со стороны ЕС не была слишком сильной, чтобы она не подтверждала обвинения Лукашенко в том, что Запад готовится к какому-то вторжению в Белоруссию», — объяснил он. При этом он также отметил, что с другой стороны действия ЕС должны быть решительными, но с оглядкой на обстановку.

Эксперт подчеркнул, что Лукашенко опередил определённые действия и провёл серьёзную реорганизацию в вертикали власти. Белорусский лидер поменял чисто технического премьер-министра на главу правительства, который прочно укоренён в отношениях с Россией и отвечает за военный сектор.