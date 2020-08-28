Polityka: белорусы напомнили миру, как надо бороться за свои права

Несмотря на то, что протестующие белорусы не размахивают флагами ЕС, они несомненно делают выбор в пользу либеральной западной демократии, а не российской системы, пишет польский журналист Славомир Сераковский. В издании Polityka он прогнозирует, что рано или поздно Россия потеряет Белоруссию, хотя и не так быстро как Украину. И несмотря на то, что любая власть после Лукашенко будет стараться договориться с Москвой, но именно Европа станет точкой отсчёта для нового режима.

Александр Лукашенко не может позволить себе издеваться над тысячами белорусов, вызывать панику и давать людям затоптать друг друга, потому что это приведёт к обратному результату — и вместо того, чтобы ослабить, это лишь усилит волну протеста. При таком развитии событий белорусский лидер стал бы ещё более изолирован и тем самым полностью зависимым от воли России, а этого он уж точно не желает, пишет польский журналист Славомир Сераковский в издании Polityka.

В статье автор обращает внимание на мудрый подход оппозиции, которая с одной стороны не выдвигает ни антироссийских или пророссийских, ни антиевропейских или проевропейских лозунгов. Упрёки в том, что в ходе протестов наблюдается нехватка флагов ЕС бессмысленны. Это вызвало бы напряжение как в Москве, так и в Брюсселе. «Путин инициировал бы действия направленные против оппозиции и заставил бы ЕС отстраниться от Белоруссии, которой, по сути, пока ЕС ничем помочь не может», — объясняет журналист. «Поскольку белорусы рассчитывают, в первую очередь, на себя и действуют поразительно мужественно и решительно: с одной стороны усложняют позицию России, а с другой стороны возлагают моральные обязательства на страны ЕС. Участившиеся акции солидарности со стороны граждан государств-членов ЕС вынуждают политиков действовать», — добавляет он.

Сераковский уверен, что Белоруссия незаметно и стремительно движется на Запад.

Культурные предпочтения молодого и среднего поколения явно прозападные. Сотни тысяч демонстрантов борются за справедливые выборы и освобождение политических заключенных, потому что они предпочитают либеральную западную демократию российской системе. «Все это приводит к тому, что Россия теряет Белоруссию. Медленнее, нежели Украину, но в конечном итоге она терпит поражение. Это конечно не означает, что новое правительство в случае свержения Лукашенко захочет непременно стать членом ЕС, но несмотря на то, что любая власть после Лукашенко будет стараться договориться с Россией, именно Европа станет точкой отсчёта для любой власти», — объясняет Сераковский.

ЕС, конечно, ничего не может сделать в плане применения жёсткой силы, но у него есть деньги и ресурсы, особенное учитывая, что население Белоруссии небольшое. Более того, независимые СМИ в Белорусии завоевали массовую читательскую аудиторию и наверное на сегодняшний день это самые дешевые СМИ в мире. Поэтому каждый евро, вложенный в один из белорусских порталов, укрепляет силу оппозиции, объясняет он.

Польша, как и другие страны, должна быть готова к тому, чтобы принять тысячи белорусов, уже избитых или тех, кто рискует пострадать. Однако, уже в долгосрочной перспективе следует серьёзно задуматься об оказании финансовой помощи молодым людям, неправительственным организациям и культурным учреждениям. Белорусская идеологическая, политическая и интеллектуальная волна при соответствующей поддержке ЕС соединит давно забытую Белоруссию с европейскими культурными и политическими ценностями. «В результате обе стороны останутся в выигрыше. Сегодня, когда состояние демократии на Западе очень шаткое, Белоруссия как раз напомнила миру о том, как следует бороться за свои права», — отмечает автор.

В статье он перечисляет угрозы, с которыми на настоящий момент Александр Лукашенко не может справиться: женщинами, возглавляющими протесты, полномасштабными протестами, независимыми СМИ, забастовками рабочих на крупных предприятиях.

«Мы можем любить друг друга, а можем и не любить, но в отношении Белорусси мы должны действовать сообща по прагматическим, этическим причинам и из соображений чести (…) Поэтому мы можем не только болеть за белорусов, но и сами поучаствовать в свержении режима», — резюмирует в издании Polityka полный энтузиазма польский журналист Славомир Сераковский.