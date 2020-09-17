Polskie Radio: поляки хотят «заразить» ЕС интересом к Белоруссии

Во внутренней политике поляки полны разногласий и противоречий, однако по вопросу Белоруссии евродепутаты от Польши поют единым хором — они всеми силами хотят убедить своих коллег по ЕС заняться политической ситуацией в Белоруссии, говорит профессор Геновефа Грабовская. В беседе с Polskie Radio эксперт с сожалением констатирует, что во Франции или Германии история с Алексеем Навальным вызывает намного больше эмоций, нежели белорусские события.

Во вторник в Европейском парламенте во время дебатов касательно ситуации в Белоруссии евродепутаты от Польши говорили одним голосом, отмечает Polskie Radio. «Мы требуем немедленного прекращения применения насилия в Белоруссии, освобождения всех политзаключённых и проведения повторных выборов согласно воле народа. А от России мы требуем воздержаться от оказания поддержки узурпатору», — заявила евродепутат от партии «Право и справедливость» Анна Фотыга.

«У меня на руках есть список, состоящий из 650 сотрудников ОМОН и полиции. В конце августа им вручили большие денежные суммы в качестве премий. Именно их следует внести в список санкций в отношении отдельных лиц. Это их нельзя впускать на территорию Европейского союза, а их имена должны быть преданы огласке», — добавил её коллега Анджей Халицкий от партии «Гражданская платформа». Однако ЕС после месяца раздумий решил, что в список будет включено максимум 40 фамилий и что в него не будет включён Александр Лукашенко, отмечает радиостанция.

«Радует, что наши депутаты в Европарламенте в состоянии единогласно выступать хотя бы по вопросам внешней политики. Я сожалею лишь, что они так не сотрудничают и не проявляют такой уровень сдержанности в оценках во внутренних делах. В свою очередь, то, что они хотят «заразить» Европейский союз интересом к своим восточным рубежам и именно к вопросу Белоруссии, отвечает жизненным интересам ЕС, а прежде всего стран, граничащих с ЕС», — объясняет в беседе с Polskie Radio профессор Геновефа Грабовская. При этом эксперт по международному праву отмечает, что интересы стран-членов сильно расходятся. «Чем дальше от Белоруссии, тем интерес меньше. Вот почему так важны голоса поляков, которые вместе показывают, что нужно делать, и говорят сообща. Это необходимо в отношении не только Белоруссии и происходящих там демократических процессов, но и всех государств, граничащих с Белоруссией, а также постсоветских стран», — добавила она.

Более того, эксперт обращает внимание на то, что во Франции или Германии попытки отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального вызывают намного больше эмоций, нежели события в Белоруссии. «Прежде всего, для Германии самым важным выступает экономический вопрос, который связывает Германию с Россией. Навальный бросает тень на «Северный поток — 2...». Следовательно, мы видим, что Европа связана сетью настолько различных интересов... Деньги, которые правят не только миром, но и Европой, превращают чистой воды политические проекты в экономические, чтобы их продолжать и говорить, что здесь речь идёт не о солидарности, а именно об экономике, как в случае с газопроводом «Северный поток — 2»», — с сожалением констатирует Геновефа Грабовская.

Она также приводит в пример инвестиции в Белоруссию при покровительстве Александра Лукашенко. «Они говорят о том, что те страны, которые строят там, например, фешенебельный отель или дороги, не будут так охотно поддерживать уход Лукашенко, потому что именно он гарантирует этим компаниям определённую прибыль. Таков сегодняшний глобальный мир, связанный экономическими интересами», — резюмирует в беседе с Polskie Radio профессор Геновефа Грабовская.