wPolityce: c американцами на подходе Польшу не испугать «Славянским братством»

Позиция Польши на международной арене стала куда сильнее благодаря подписанному 15 августа соглашению между Польшей и США, на основании которого уже в октябре этого года прибудут американские солдаты из 5-го корпуса, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. При этом глава ведомства отметил, что белорусские учения «Славянское братство» преследуют лишь пропагандистские цели и не представляют никакой угрозы для безопасности Польши.

В четверг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в ходе общения с журналистами уверил, что Польша находится в безопасности. Этими словами он прокомментировал начавшиеся 10 сентября в граничащей с Польшей Брестской области учения «Славянское братство».

«Учения проходят по обеим сторонам границы, и они стандартны по своему характеру. О них сообщают заблаговременно. Эти учения используются в интересах Александра Лукашенко в белорусской пропаганде, но я хочу подчеркнуть, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы они за собой не влекут», — успокоил министр.

Учения в Белорусии совпадают во времени с волной протестов против власти президента Александра Лукашенко, охватившей страну со времени выборов. Россия дала понять, что готова направить туда помощь в случае необходимости, отмечает Polskie Radio.

Министр национальной обороны также рассказал, что в Польше будет создана инфраструктура, которая позволит принимать до 20 тысяч американских солдат. Он подтвердил, что первые солдаты, которые будут служить в командовании 5-го корпуса Армии США в польском городе Познань прибудут уже в октябре этого года.

«Это хорошее решение для безопасности Польши, а также для стран восточного фланга НАТО, потому что командование 5-го корпуса будет прикрывать не только дислоцированных в Польше американских солдат, но и весь восточный фланг НАТО», — подчеркнул он. При этом глава ведомства отметил, что позиция Польши на международной арене стала куда сильнее благодаря подписанному 15 августа этого года соглашению между Польшей и США.