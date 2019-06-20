Минобороны Польши: Россия должна знать — нападение на нас сулит ей большие проблемы

Укрепление польской армии — это реакция на «агрессивную политику России», заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак. В этом контексте он назвал покупку современной американской техники, увеличение численности польских вооружённых сил, а также американских солдат условием для того, чтобы потенциальному агрессору даже не пришло в голову нападать на Польшу.
Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия проводит агрессивную политику. По его мнению, доказательством тому — нападение на Грузию в 2008 году и в 2014-м — на Украину, а также превращение Калининградской области в военизированную зону и размещение там ракет «Искандер», сообщает Dziennik.
«То, что мы сейчас делаем, — это реакция на российскую политику, это реакция отпугивания», — подчеркнул министр. Он добавил, что суть заключается в том, чтобы агрессия на Польшу незамедлительно привела к реальным проблемам для агрессора.
Говоря об укреплении польской армии, Блащак упомянул о покупке вооружения у США — ЗРК Patriot и систем HIMAR, — а также о стремлении приобрести 32 самолёта пятого поколения F-35. Он также говорил об увеличении численности польской армии, создании Войск территориальной обороны и 18-й механизированной дивизии на востоке страны.
Более того, Блащак объяснил причины, по которым Польша старается купить самолёты F-35. Истребители F-35 — это самые современные самолёты, дающие преимущество армии, которая ими владеет. Обладая новейшими технологиями, эти самолёты не видны для радаров, объяснил он.
Министр убеждён в том, что польские пилоты — самые лучшие, поэтому они должны иметь доступ к самой современной технике, резюмирует Dziennik.
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