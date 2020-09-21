Польский эксперт: Россия продолжает мыслить по-имперски, а не по-западному

Цели России в отношении Польши нисколько не изменились с 1939 года, уверен представитель польского Иститута национальной памяти Адам Хлебович. В беседе с Polskie Radio он обвинил Москву в имперском мышлении и заявил, что не видит признаков демократизации России по западному образцу.
17 сентября 1939 года Красная армия вторглась на восточные территории Польши на основании секретного протокола пакта Молотова — Риббентропа. Согласно его содержанию, Германия и СССР поделили между собой сферы влияния, рассказывает Polskie Radio. «Россия, а ранее Советский Союз, очень последовательна в формулировании неправды о 17 сентября 1939 года. Это была агрессия и нападение, а не «вступление» на территорию Республики Польша», — объяснил в эфире радиостанции директор Бюро национального образования в Институте национальной памяти Адам Хлебович.
Эксперт отметил, что советская власть часто прибегала к формулировкам из пакта Молотова — Риббентропа о «Западной Украине» и «Западной Белоруссии» во время «псевдовыборов 1939 года». Более того, она ссылалась на их результаты уже после войны, когда «отнимала» эти территории у Польши.
«Имперское видение хвалят и подчёркивают в России, мысли о демократизации и западных стандартах там не особо популярны. Имперские цели России в качестве наследницы Советского Союза не изменились с 17 сентября 1939 года», — заявляет Хлебович. «Вопрос о том, наступит ли когда-нибудь процесс демократизации России, непосредственно связан с политикой этой страны и традициями советского мышления», — резюмировал в беседе с Polskie Radio директор Бюро национального образования в Институте национальной памяти Адам Хлебович.
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