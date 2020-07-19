Forsal: у мира нет будущего, в котором все дороги ведут в Москву

По всей видимости, Запад продолжает недооценивать стратегические амбиции и тактический оппортунизм Владимира Путина, пишет публицист агентства Bloomberg Хэл Брэндс. В статье для польского портала Forsal он объясняет, что российский лидер не боится сильно рисковать во имя «геополитических завоеваний» для своей страны, и это делает его весьма опасным противником для Запада.

В статье для польского портала Forsal публицист агенства Bloomberg Хэл Брэндс рассказывает, что, по всей видимости, последние недели стали решающими для Владимира Путина — ведь он выиграл конституционный референдум, согласно которому сможет сохранить власть до 2036 года. Более того, в Вашингтоне разыгралась буря в связи с информацией о том, что российская разведка платила боевикам — союзникам талибов — за убийства американских солдат в Афганистане. «Пандемия коронавируса привела США к ещё большему соперничеству с Китаем, но в тоже время угроза со стороны более слабой, но и более агрессивной, нежели Китай, России, точно не исчезнет так быстро», — уверяет он.

Россия — это не Китай. Она не обладает такой экономикой, которая в состоянии бросить вызов американскому превосходству в мире. Это также не Советский Союз времён холодной войны с военным потенциалом, способным захватить практически всю территорию Европы и обладающий идеологическими амбициями по завоеванию всего мира, объясняет эксперт. Россия Путина использует свои ограниченные возможности агрессивно, чтобы вернуть потерянное влияние и разрушить существующей международный порядок под предводительством Соединённых Штатов. «Конечно, Путин не может претендовать на создание мира во главе с Москвой, но он вполне может предоставить России чувство геополитического величества. Одновременно это приведёт к тому, что мир станет более хаотичным и опасным местом, где будет отведено место международному хищничеству», — добавляет он.

Брэндс обращает внимание на то, что это хищничество уже проявилось на российских границах, где Путин намеревается восстановить сферу влияния, охватывающую прежний СССР, а также часть Восточной Европы. С точки зрения российского президента, обладание периферией, благосклонно настроенной по отношению к Москве, минимизировало бы опасность идеологической напряжённости со стороны демократических государств, расположенных вблизи российских границ. Изначальная цель действий Владимира Путина десятилетней давности, такая как вторжение в Грузию или Украину, а также оказание военного и экономического давления на государства Центральной Азии и Балтийского моря, заключалась именно в этом. Более того, это направление также способствовало военной модернизации, цель которой заключалась в укреплении силы Москвы в отношении стран НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса. Москва также хотела бросить вызов главному достижению США после холодной войны — она помогла создать свободную, мирную и объединённую Европу, где страны в состоянии принимать политические решения и вступать в геополитические союзы добровольно, без давления и согласия со стороны американской державы.

В статье он пишет, что желание обладать сферами влияния пересекается ещё с одной целью Москвы — подрывом позиций западных институтов, особенно ЕС и НАТО, которые уже успели подобраться к границам России. Путин не в состоянии подчинить себе страны вокруг России, пока он находится в серьёзном противостоянии с сильным и жизнеспособным Западом. «Российский президент не может чувствовать себя безопасно в рамках своего авторитаризма, пока институты, представляющие демократические ценности, оказывают давление на Россию», — добавляет он.

Поэтому в сложившейся ситуации Путин решил ослабить единство этих организаций посредством поддержки недовольных или нелиберальных членов, посредством укрепления энергетической зависимости Европы от России, а также посредством напоминания наиболее подверженным угрозе членам НАТО об их зависимости от Москвы. Когда США под руководством президента Дональда Трампа ослабляют свою связь с Европой или подвергают сомнению американскую военную вовлечённость в безопасность Старого Света, тогда все эти действия играют на руку Путину и способствуют ослаблению институтов, блокирующих амбиции России, отмечает публицист.

В-третьих, Путин имеет склонность к разжиганию споров внутри лагеря противника. Это не что иное как применение старой стратегии КГБ, с которым Путин был связан. «Понятное дело, что Россия не довела либеральную демократию до кризиса, но Путин знает, как обострить этот кризис, благодаря которому ему удалось дискредитировать как идеологических конкурентов, так и посеять раздор среди тех групп, которые выступали против него», — разъясняет он.

Поддержка нелиберальных движений правого толка в Европе, игра на политическую полярность в Америке, финансирование целых фабрик троллей, а также дезинформационных кампаний, нацеленных на подрыв демократических выборов — всё это относится к дешёвым методам использования главных слабостей западного мира. Тактика такого типа раздувает внутренние проблемы противников России, в результате чего они не в состоянии эффективно противодействовать Москве на международной арене.

И наконец, в-четвертых, Путин полон решимости, чтобы восстановить своё мировое влияние. Это зачастую проявляется в альтернативных действиях вопреки глобальной политике США. «Мы часто слышим, что у России экономика по размеру величиной с Испанию. Сравнение это, однако, слишком ошибочно, ведь Испания не имеет способность к такой проекции силы и не имеет возможности изменения хода гражданской войны в Сирии. Испания также не отправляет своих сторонников в Сирию, а также не поддерживает диктатора в Венесуэле», — объясняет эксперт.

Автор согласен с тем, что глобальные возможности Москвы уже не такие, как раньше. Хоть и сегодня единственный авианосец России нередко находится в неисправном состоянии, тем не менее Путин осознаёт, что при помощи умеренной военной силы он в состоянии оказывать влияние на ход небольших войн и приводить к нестабильной ситуации в отдельных регионах.

Есть также определённые границы того, что Путин может достичь с помощью вышеуказанных методов. Российская политическая модель интересна только для коррумпированных автократов или нелиберальных популистов. У России нет соответствующей силы, чтобы занять место США в качестве ключевого игрока на Ближнем Востоке или в других регионах до времени, пока Америка сама не откажется от своей роли в этих местах. «Не стоит также ожидать возникновения российско-центрического мира. Нет будущего, в котором все пути ведут в Москву», — добавляет он.

Однако это не меняет факта, что если Путин будет последовательно двигаться избранным путём, то он будет в состоянии создать будущее, в котором Россия будет контролировать своё непосредственное геополитическое соседство, возможно даже в физическом измерении. Россия раскалывает западный блок, блокируя инициативы США на многих континентах. «Другими словами, успех Путина означает ослабление и катаклизм мира, который Америка пыталась построить», — подчёркивает Брэндс.

«Нет причин для того, чтобы судить, что Россия быстро изменит свою формулу действий. Путин считает, что его действия весьма эффективны, особенно те, цель которых заключается в демонстрации заблуждений и разногласий внутри Запада», — добавляет он.

Сеть отношений Путина с ключевыми игроками на Ближнем Востоке расширилась. Его режим, по всей видимости, сыграл ключевую роль в сохранении Николасом Мадуро власти в Венесуэле. И всегда, когда популярность Путина в стране упадёт, у него будет соблазн повысить свой рейтинг путём подогревания российского национализма, а также умелыми ходами за границей.

«Это всё ведёт к единственному и ключевому измерению политики Путина: он готов пойти на более высокий риск взамен на геополитические завоевания. Во многих случаях за последние 12 лет Путин решался пойти на шаг дальше, нежели этого ожидали западные наблюдатели», — обращает внимание он. В результате дело дошло не до одной войны, а двух войн за завоевание Европы, до получения Россией решающей позиции в Сирии и до вмешательства в американские президентские выборы. «Если режим Путина на самом деле раздавал награды за головы американских солдат в Афганистане, то он просто следует своим путём», — подчёркивает эксперт.



«Очень легко характеризовать Россию в качестве страны, которая скатывается вниз в экономическом и демографическом плане. Однако Путин соединяет в себе стратегические амбиции и тактический оппортунизм, что приводит к тому, что он является исключительно опасным противником. И если события последних недель на самом деле выступят в качестве прогноза на будущее, то можно сделать вывод о том, что российский лидер ещё на протяжении долгих лет будет бросать вызов Западу», — резюмирует в статье для польского портала Forsal публицист агенства Bloomberg Хэл Брэндс.