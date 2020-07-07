Экс-министр обороны Польши обвинил Путина в использовании «сталинской пропаганды»

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев не верит в возможность улучшения отношений с Россией при нынешнем президенте. В беседе с Polskie Radio он отметил, что Владимир Путин использует против поляков пропагандистскую риторику сталинских и даже царских времён.

«Владимир Путин не думает о России иначе, чем о великой империи. Я помню его речь, в которой он говорил об обязательстве вернуть своим гражданам Советский Союз. Сейчас мы имеем дело с последствиями такой позиции», — заявил в беседе с Polskie Radio бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. «В наших отношениях с Россией немногое может улучшиться», — добавил он.

4 июля вступила в силу новая версия Конституции Российской Федерации, в которую были внесены поправки, согласно которым Владимир Путин сможет выдвигать свою кандидатуру на следующие два президентских срока. «В этом нет ничего нового, когда речь заходит о России. Власть — это самое главное, президент Владимир Путин прекрасно вписывается в эту традицию», — уверен бывший министр. Он добавил, что поправка к Конституции также следует из политического курса, избранного Владимиром Путиным. «Имело место такое мгновение, когда казалось, что в России что-то пойдёт иначе, нежели раньше, во время президентства Бориса Ельцина, который привёз документы о катынском преступлении в Польшу», — не без сожаления напомнил он.

Гость Polskie Radio также прокомментировал статью Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest, в которой он обвиняет европейских политиков, в особенности польских, в том, что они хотят «замести под ковер» Мюнхенское соглашение 1938 года. По мнению Шереметьева, слова Путина об исторической правде являются не чем иным, как продолжением сталинской пропаганды или даже пропаганды времён царской империи.