Большой успех: польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

Вслед за украинцами арбитражный иск против «Газпрома» выиграла и польская газовая компания PGNiG. Поляки уже получили платёж в размере $1,5 млрд и теперь празднуют победу, сообщает Polskie Radio. Это очередное поражение России и сигнал того, что ситуация на энергетическом рынке изменилась: прошли времена, когда Москва диктовала клиентам условия, уверен польский эксперт Гжегож Кучиньский.

«Со вчерашнего дня на наших счетах лежат 6 миллиардов злотых от «Газпрома» в результате решения стокгольмского арбитража», — не без гордости заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это не частная компания, как сказал Рафал Тшасковский. «Газпром» — это государственная компания, преследующая цели российского государства», — констатировал в интервью в беседе с Polskie Radio польский эксперт Гжегож Кучиньский.

«Как приговор Стокгольмского арбитража по делу об иске польской газовой компании PGNiG против «Газпрома», так и его реализация, то есть совершённый россиянами платёж в размере 1,5 миллиарда долларов на счёт польской компании, — это большой успех», — добавил он.

Гость Polskie Radio напомнил, что вот уже несколько лет компании из разных государств подают иски против «Газпрома» в арбитражный суд, в которых они требуют возместить ущерб, вытекающий из заключения неконкурентноспособных контрактов. Он напомнил, что до PGNiG дело против «Газпрома» выиграли среди прочих украинцы.

«Это очередное поражение России. Это очередной сигнал того, что ситуация на энергетическом рынке в нашей части Европы меняется. Это уже не те времена,,когда наши предыдущие власти соглашались на очень невыгодные ценовые условия и послушно подписывали дополнительные соглашения к Ямальскому договору», — резюмировал в беседе с Polskie Radio польский эксперт Гжегож Кучиньский.