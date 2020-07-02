Большой успех: польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде
«Со вчерашнего дня на наших счетах лежат 6 миллиардов злотых от «Газпрома» в результате решения стокгольмского арбитража», — не без гордости заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Это не частная компания, как сказал Рафал Тшасковский. «Газпром» — это государственная компания, преследующая цели российского государства», — констатировал в интервью в беседе с Polskie Radio польский эксперт Гжегож Кучиньский.
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