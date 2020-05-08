Polskie Radio: газопровод Baltic Pipe поможет Польше и Европе стать независимыми от России

Ввод в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу с Норвегией и Данией, станет одним из важнейших событий в истории польской энергетики, уверен эксперт по энергетическим вопросам Якуб Вех. В интервью Polskie Radio он заявил, что с 2022 года Польша сможет отказаться от поставок российского сырья и тем самым нивелировать политические и геополитические последствия зависимости от энергоносителей, которые продавал «Газпром».
4 мая Анджей Дуда объявил о подписании контракта на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией и Данией. Как считает эксперт по вопросам энергетики Якуб Вех, для Польши этот газопровод имеет революционное значение, поскольку он позволит сменить вектор поставок газа с восточного на северный и с 2022 года отказаться от поставок российского сырья — и тем самым нивелировать политические и геополитические последствия зависимости от энергоносителей, которые продавал «Газпром».
«Строительство газопровода Baltic Pipe и ввод его в эксплуатацию станет, несомненно, одним из важнейших событий в истории польской энергетики. Можно сказать, что это будет один из важнейших моментов в геостратегической истории нашей страны», — заявил эксперт в интервью Polskie Radio.
Вех добавил, что данный газопровод станет частью концепции «Северные ворота», в рамках которой будут функционировать регазификационный терминал в Свиноуйсьце, Baltic Pipe и ещё один СПГ-терминал на польском побережье. «Северные ворота» станут сейчас для стран региона дополнительной защитой, они смогут полагаться на Польшу и рассчитывать на имеющийся у неё газ, если Россия развяжет газовую войну.
Также, отмечает эксперт, Baltic Pipe имеет огромное значение и для соседей Польши, в частности для Украины.
«Для украинцев это огромный шаг вперёд в сфере обретения независимости от политики Москвы. Польша может помочь Украине сблизиться с Западом и лишить Россию возможности заниматься энергетическим шантажом», — считает Якуб Вех.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к легендарному боксёру, а ныне промоутеру Оскару де ла Хойе, который заявил, что ему понадобилось бы два раунда для победы нокаутом над ирландцем.
Основатель Telegram Павел Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Публикацию Дуров связал с фильмом блогера Юрия Дудя о тех, кто переехал в США, чтобы работать в Долине.
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что сумел бы нокаутировать за два раунда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Следствие предъявило основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и собирается просить суд о его аресте. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание, посвящённое поддержке авиационной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.