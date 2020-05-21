Energetyka24: в Польше назвали пять причин для отказа от российского газа

Издание Energetyka24 назвало пять причин, из-за которых Польше следует отказаться от поставок газа из России. Среди них есть как наличие альтернативных рынков, завышенная цена и негативная репутация «Газпрома» в Европе, так и сама Россия и её агрессивные действия.

Скоро Польша сможет полностью отказаться от поставок газа из России, и издание Energetyka24 назвало ряд причин, по которым Варшаве следует это сделать. Первая причина — это цена. По мнению автора статьи, Польша много лет покупала российский газ по самым высоким ценам в Европе. Действующий сейчас контракт с «Газпромом» на поставки голубого топлива содержал невыгодную для польской стороны формулу, по которой рассчитывалось, какую сумму должен получить российский поставщик.

Так сложилось потому, что у Польши не было альтернативных источников поставок. Ситуация изменилась после открытия в Свиноуйсьце СПГ-терминала, благодаря которому у Польши появилась возможность покупать сжиженный газ, в частности, в США. Россия, видя, что рискует утратить влияние и позицию на польском рынке, может предложить новый газовый договор, на этот раз с демпинговой ценой, однако польскому руководству стоит помнить, что даже минимальное включение в пакет поставок российского газа создаёт риски, связанные с политическими действиями Москвы.

Второй причиной отказа от российского газа является политическая составляющая, поскольку вместе с сырьём россияне поставляют «политическое влияние Кремля». Один из самых ярких примеров такой деятельности — строительство газопровода «Северный поток — 2», который служит политическим целям. Автор материала считает, что Россия хочет изменить маршруты транспортировки газа в Европе и любой ценой лишить Украину статуса транзитного государства и перенаправить газ, который шел по её территории, через Балтийское море.

Третьей причиной, по мнению автора Energetyka24, является репутация и надёжность «Газпрома». В ходе антимонопольного разбирательства, которое с 2012 года вела Европейская комиссия, концерн фактически сам признался, что использовал нечестные методы ведения дел. Также не следует забывать истории с возникновением необъяснимых проблем в поставках, например, в Польшу в 2017 году. Все эти события можно объяснить случайным стечением обстоятельств, однако это должно заставить Варшаву задуматься.

Ещё одна причина, по которой Польше не нужно больше заключать с «Газпромом» договоров, заключается также в том, что появились альтернативные рынки. В Соединённых Штатах развивается производство и продажа СПГ, Польша прокладывает газопроводы, связывающие её с Норвегией и Данией, а также югом Европы, Польский нефтегазовый концерн планирует добывать метан из угля и производить биогаз. В результате для российского сырья остается всё меньше места.

Последней, пятой причиной, является сама Россия и её агрессивные действия. Бывший глава польской госкомпании PGNiG Петр Возьняк заявил, что по меньшей мере 20—30% от той суммы, которую каждый поляк платит за газ, идёт на финансирование российского военно-промышленного комплекса.

Как заключает издание, в пользу отказа от газа из России говорит ряд крайне важных факторов, отражающихся на энергетической и политической безопасности. И хотя существование этих факторов не означает, что возможность поставки сырья с востока следует полностью исключить, однако их следует принимать во внимание, подписывая с россиянами газовые договоры даже на самые короткие сроки.