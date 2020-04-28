Wprost: вернём каждый злотый — в Польше пригрозили арестом активов «Северного потока — 2»

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский, заявил, что его страна приложит все возможные усилия, чтобы вернуть деньги за несправедливо завышенную цену газа со стороны «Газпрома», которую ей приходилось платить на протяжении долгих лет. Замминистра объяснил, что Польша по успешному примеру Украины может наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2» и таким образом дополучить свои издержки.

Несколько лет тому назад украинский «Нафтогаз» выиграл спор в Арбитражном суде, очень похожий на тот, который выиграла Польша. Тогда суд присудил «Нафтогазу» почти $3 млрд. Украинцы, не оглядываясь на реакцию «Газпрома», начали вести жестокую игру и успешно захватывали очередные активы «Газпрома» по всей Европе. «Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с «Газпрома» более 6 млрд злотых ($1,4 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жёсткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — заявил в интервью изданию Wprost замминистра госактивов Польши Януш Ковальский.

Он согласился, что поступая аналогичным образом, Польша вступит на путь очередного юридического противостояния с «Газпромом», который потребует дальнейших процедурных шагов. К счастью, такие правовые методы доступны. В беседе замминистра отметил, что он не рассматривает «Газпромом» в качестве надёжного поставщика, надёжного партнёра в деловых переговорах. «Я, вполне осознано, будучи заместителем министра государственных активов, а также бывшим вице-главой PGNiG, хочу чётко и ясно сказать - я абсолютно не отношусь к «Газпрому» как к надёжному поставщику», — заявил он.

Замминистра напомнил, что за последние двадцать лет у Польши было много разных неприятных случаев в отношениях с «Газпромом», включая перебои с поставками газа, а также последний серьезный газовый кризис в 2009/2010 годах. «То, что россияне не уважают решение Стокгольмского суда, является лучшим доказательством того, что «Газпром» не уважает международное право и процедуры», — объяснил он.

«Если россияне и далее не будут соблюдать закон, то, на мой взгляд, надо сначала наложить арест на Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может поспособствовать задержке реализации проекта «Северный поток — 2». Во-вторых, на исключить любые уступки в отношении 6 миллиардов злотых, которые «Газпром» по праву должен нам вернуть», — пригрозил замминистра.

Януш Ковальский также воспользовался случаем и решил успокоить поляков по поводу царящих мнений о том, что россияне делают то, что хотят, а Польша не может обеспечить соблюдение закона. «Никоим образом. Украинцы это доказали. И мы вернём обратно в PGNiG каждый злотый. Не надо вести никаких переговоров с «Газпромом», который нарушает международное право и стандарты», — пообещал он.

Януш Ковальский также добавил, что он выступает против идеи переключения Польши с электроэнергетики на газ. «Из-за агрессивной политики России и Германии такие действия очень опасны для энергетической безопасности Польши в средне- и долгосрочной перспективах», — резюмировал в интервью изданию Wprost замминистра госактивов Польши.