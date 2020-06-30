Polityka: отношения Дуды и Трампа крайне вредоносны для единства ЕС и НАТО

В то время как политика со стороны НАТО вносит раздор в отношения США и России, неприязнь к ЕС сближает эти две страны, уверен польский публицист Ян Воленский. В издании Polityka он объясняет, что Европе давно следовало задуматься о создании собственных вооруженных сил, потому что во-первых карта стран НАТО не совпадает со странами ЕС, а во-вторых всё больше указывает на то, что США не в состоянии будут выполнить свои военные обязательство перед НАТО.

«Трамп, скорее всего, уже сказал Помпео: «Вот видишь, Майк, у нас уже имеется союзник в нашем крестовом походе против ЕС, кстати, очень классного, потому что он находится на восточном фланге», — пишет в своей статье польский публицист Ян Воленский. Автор обращает внимание на то, что независимо от того, был ли Дуда приглашён в Белый дом или сам напросился в гости, его визи, безусловно, отличается более широким международным контекстом.

Он отмечает, что в 1823 году Джеймс Монро, тогдашний президент США, произнёс перед Конгрессом речь, в которой рассказал об основных пунктах внешней политики своей страны. Главные положения «доктрины Монро» сводились к лозунгу «Америка для американцев». В них Монро провозгласил, что США выступают против восстановления европейского влияния в Северной Америке, и что они, в свою очередь, будут воздерживаться от любого вмешательства во внутренние дела европейских стран. США достаточно долго соблюдали это правило, до Первой мировой войны, и даже позже, когда, например, они не стали членами Лиги Наций, отмечает автор.

Ситуация, однако, изменилась в связи со Второй мировой войной и международным порядком, созданным после неё. США превратились в наиболее важный элемент с западной стороны двулоярной системы, символом которой стало НАТО, а оппонентом которого на Востоке выступал СССР. Из-за имперских амбиций России даже распад СССР в принципе не изменил этот расклад сил. Однако, с появлением на политической сцене Европейского союза и Китая в качестве важных мировых игроков, ситуация стала довольно сложной, объясняет Воленский. «Реституция доктрины Монро, которую пытается совершить Трамп, не особо должна радовать Польшу. Конечно, нет речи о возвращении к оригинальной версии 1823 года. Кстати, теперь четвертый пункт Монро о том, что США заинтересованы в Европе, но лишь с точки зрения её глобальных интересов, становится более понятным», — не без сарказма говорит он.

Трамп выступает против глобализации, отказывается от финансирования Всемирной организации здравоохранения, рассчитывает на то, что ЕС будет становиться всё слабее и слабее. Его безумно порадовал брексит. Он вообще привык говорить о том, что у США много врагов, как политических, так и экономических: Россия, Китай и ЕС. Даже ходят слухи о том, что Трамп сказал, что то, к чему прикасается президент Макрон, «превращается в дерьмо», а «ЕС хуже Китая, только меньше», отмечает автор.

Он рассказывает, что экономические отношения между США и ЕС исключительно напряжённые, о чём свидетельствует таможенная война, которая ведётся между ними. Более того, уже несколько месяцев Трамп видит в лице Китая своего главного врага, рассчитывая при этом на то, что в один прекрасный день США договорится официально с ЕС выступить против Китая, с которым у Европы взаимовыгодные двусторонние отношения, добавляет он.

На эту сложную конфигурацию международных сил автор предлагает наложить вопрос НАТО. Европейская часть этого альянса не совпадает с ЕС, потому что, например, Норвегия, Турция и Великобритания не являются его членами, а входят в НАТО. С другой стороны, например, Финляндия и Австрия являются членами ЕС, но остаются вне НАТО. «Это может свидетельствовать о том, что критика Трампа в отношении ЕС не зависит от членства США в НАТО, ведь, как ни крути, экономические противоречия всегда имеют большое значение для политико-военных отношений», — отмечает он.

Заявления о выводе части американских войск из Европы касаются только государств-членов ЕС, и то же самое следует сказать об их возможном перемещении. Отношения на линии США—ЕС —Россия являются ещё одним элементом, который делает картину ещё более сложной. В прошлом СССР воспринимал НАТО как угрозу, а сегодня Россия превратила это отношение в краеугольный камень своей внешней политики, оправдывающий различные шаги, в том числе активно развёртывание вооруженных сил.

«Хотя НАТО вносит раздор в отношения США и России, неприязнь к ЕС сближает эти две страны», — подчёркивает польский публицист. Он также напоминает о том, что избрание Трампа на пост президента США приветствовалось в Москве, и, вполне возможно, сопровождалось поддержкой со стороны российских спецслужб. «В этой ситуации возникает вполне нормальней вопрос, действительно ли США готовы полностью выполнять свои военные обязательства перед НАТО», — спрашивает автор.

Он объясняет, что как СССР, так и Россия, с одной стороны, и США, с другой, продолжают и далее избегать военного противостояния. Принимая во внимание традиционные «имперские амбиции России», сдерживающая роль НАТО более, чем очевидна, однако неизвестно, как американцы будут действовать в случае открытого конфликта, сетует публицист. «Возможно, европейской части НАТО, в значительной степени совпадающей с ЕС, следовало бы предпринять оборонную инициативу в одностороннем порядке в одиночку — то есть без США», — предлагает он.

Визит президента Польши в США — знаковый, потому что Польша представляет собой восточный фланг как НАТО, так и ЕС, а также объект «агрессивной политики, пока исключительно в пропагандистском измерении со стороны России». Возможно, Дуда отправился в США исключительно для того, чтобы укрепить свою предвыборную позицию, а Трамп согласился его поддержать, рассчитывая на польские голоса на предстоящих выборах, либо однодневный визит Дуды имеет более глубокие политические корни. Если это первый вариант — то это чистой воды политический фарс. Господин Трамп может себе это позволить, потому что несколько часов общения с мистером Дудой ему ничего не стоили.

Второй вариант весьма туманен, потому что непонятно, в каком качестве Дуда отправился в Вашингтон. Его заявления чётко говорят о том, что он назначил себя не только представителем Польши, но и Европы. «Я попрошу президента Трампа не выводить европейские войска из Европы». Хотя перед вылетом Дуда переговорил со Столтенбергом, но он не согласовал заранее свои позиции с Германией. В результате Дуда в очередной раз продемонстрировал отсутствие понимания того, что для Польши укрепление ЕС и НАТО является фундаментальным вопросом, резюмирует в своей статье для издания Polityka польский публицист Ян Воленский.