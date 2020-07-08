Политолог: пандемия коронавируса ускорит изменения в соотношении сил в мире

Несмотря на то что всемирная пандемия коронавируса на время «заморозила» торговую войну между Китаем и США, она тем не менее стала очередным яблоком раздора между мировыми державами и начала холодную войну, уверен профессор Варшавского университета Богдан Гуральчик. В беседе с Interia он уверяет, что кризис, связанный с пандемией, ускорит процесс изменения баланса сил на политической и экономической карте мира.

Eщё до распространения пандемии коронавируса Соединённые Штаты и Китай вели торговую войну, которая на данный момент временно заморожена, но новый вирус стал очередным яблоком раздора и привёл к обострению напряжённости во взаимоотношениях между странами. На настоящий момент именно США наиболее пострадали от пандемии, в то время как китайская экономика практически полностью восстановилась, пишет Interia.

«Торговая война между США и Китаем началась ещё до пандемии. Будучи на карантине, мы изолированы, заперты в домах, но в это же самое время мир сотрясается, и мы видим новое лицо поединка между этими странами. Это уже не просто торговая война, которая сейчас только приостановлена, это уже новое измерение пропагандистской и медийной войны. Некоторые прямо так и говорят, что это уже открытая холодная война, которая идёт в направлении идеологической войны, войны систем ценностей», — говорит политолог, профессор Варшавского университета Богдан Гуральчик.

В беседе с порталом он объясняет, что процесс изменения баланса сил на политической и экономической карте мира начался более десяти лет назад во время предыдущего экономического кризиса 2008 года. С тех пор Китай систематически догоняет Соединённые Штаты и укрепляет своё влияние во всём мире. «На Восток перемещается не только экономический и торговый, но в значительной степени и технологический центр», — подчёркивает эксперт. По его словам, пандемия коронавируса лишь ускорит изменения, потому что Азия справилась с первой волной пандемии, в то время как Запад во главе с США всё ещё борется с ней и никак не может от неё избавиться.

Пандемия коронавируса стала причиной серьёзной напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео утверждают, что новый вирус был создан в лаборатории в Ухани и что Китай долгое время скрывал реальные масштабы угрозы. Пекин, в свою очередь, отвечает, что администрация Трампа таким образом хочет лишь замаскировать свою неэффективность в борьбе с пандемией. Более того, Всемирная организация здравоохранения уже бьёт тревогу, что осенью стоит ожидать рост числа инфекций и вторую волну пандемии короновируса, которая может стать ещё опаснее нынешней.

«У Китая есть широкая, амбициозная программа по восстановлению своей модели экономики и развития. Одновременно он сам для себя представляет угрозу, потому что он взял на себя слишком много амбициозных программ. Он также угрожает сам себе всё больше и больше, закрываясь от внешнего мира. Си Цзиньпин, лидер Китая, говорит о глобализации и открытых рынках, но внутри страны он говорит о жёсткой руке и власти над обществом. В Китае вырисовывается единовластие, которое не сулит ничего хорошего для будущего», — резюмирует в беседе с Interia политолог, профессор Варшавского университета Богдан Гуральчик.