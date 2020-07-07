BFM TV: не защищает, но впечатляет — бизнесмен из Индии ходит на рынок в маске из золота

03:00
Спортдиректор «Тамбова»: зря Цорна убрали
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал уход из московского «Спартака» генерального директора Томаса Цорна.
03:00
СМИ сообщили об испытаниях Турцией С-400 на американских F-16
Турция проводит испытания ЗРК С-400 на американских истребителях F-16 и F-4. Об этом пишет Fighter Jets World.
03:00
В Удмуртии заведено дело по факту гибели ребёнка на пруду
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в Малопургинском районе.
03:00
МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей на Ставрополье
На Ставрополье обрушатся ливни с грозой и градом, предупреждает ГУ МЧС России по краю.
03:00
МЧС предупредило о ветре до 15—20 м/с в Москве
В Москве вечером 7 июля ожидаются дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15—20 м/с. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
03:00
В Казани установят памятную стелу и несколько мемориалов
В Казани установят памятную стелу и несколько мемориалов в честь присвоения звания «город трудовой доблести».
03:00
Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля
Терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу 27 июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.
03:00
Черчесов объяснил желание провести матчи сборной в Лиге наций — 2020/21 в Москве
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение провести в Москве все домашние матчи в Лиге наций — 2020/21.
03:00
Русский музей запустил первый бесплатный онлайн-курс об искусстве XX века
На платформе массовых онлайн-курсов «Лекториум» стартовал первый бесплатный музейный онлайн-курс «В поисках современности: русское искусство XX века» от Русского музея.
03:00
Источник: ветер в Подмосковье повалил около 60 деревьев
В Московской области сильный ветер повалил около 60 деревьев и один рекламный щит, повреждено два автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
03:00
Сборная России сыграет в Москве все домашние матчи Лиги наций — 2020/21
Сборная России по футболу проведёт в Москве все свои домашние матчи Лиги наций в сезоне-2020/21.
03:00
Врач дала рекомендации по использованию кондиционера в жару
Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не простудиться.
03:00
СМИ: «Спартак» готов предложить контракт гендиректору «Уфы» Газизову
«Спартак» хочет предложить контракт сроком на три года генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.
03:00
В Чехии произошло столкновение двух поездов
В Карловарском крае (Чехия) в результате столкновения двух поездов погибли три человека, десятки пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя объединённого корпуса спасателей и пожарных республики Мартина Касала.
03:00
МЧС предупреждает о сильных дождях в течение дня в Тверской области
ГУ МЧС России по Тверской области, основываясь на данных Гидрометцентра, сообщает об ухудшении погодных условий в течение дня 7 июля в регионе.
03:00
В пригороде Южно-Сахалинска ведут поиск восьмилетней девочки
Пропавшую в пригороде Южно-Сахалинска восьмилетнюю девочку ищут полсотни волонтёров.
03:00
Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным
Прославленный ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал увольнение генерального директора клуба Томаса Цорна «шокирующей новостью».
03:00
В Пермском крае открылись детские лагеря
В Пермском крае начали работу шесть детских загородных лагерей. Они приняли почти 1700 детей.
03:00
Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о своих шансах продолжить тренерскую карьеру.
03:00
Эннио Морриконе похоронили на кладбище в Риме
Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.
03:00
Боец UFC Ян прокомментировал совет Тактарова
Российский боец UFC Пётр Ян отреагировал на совет бывшего бойца Олега Тактарова, который рекомендовал соотечественнику меньше времени проводить в соцсетях.
03:00
Уткин высказался о перспективах назначения Карреры главным тренером «Спартака»
Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о событиях в «Спартаке».
03:00
В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи
В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
03:00
СМИ: Тедеско может уйти из «Спартака» до завершения текущего сезона
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть клуб до окончания сезона-2020/21.
03:00
Эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне
Эксперты оценили ситуацию на российском рынке труда в июне. В частности, на hh.ru работодатели опубликовали 574 тыс. вакансий, что на 55% больше, чем годом ранее, и на 52% больше по сравнению с февралём 2020-го.
03:00
Россия получила право на поставку молока в Японию
Российские производители молока и молочной продукции получили право на поставку своих товаров в Японию.
03:00
Детские лагеря в Удмуртии начнут работу с 12 июля
Летняя оздоровительная кампания в Удмуртии начинается с 12 июля. В 2020 году в 553 лагерях могут отдохнуть более 45,5 тыс. детей.
03:00
Объявлена главная тема Петербургского международного культурного форума
Стала известна главная тема Санкт-Петербургского международного культурного форума.
03:00
Онищенко оценил приложение TikTok
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил приложение TikTok.
03:00
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал о перспективах курса рубля.
03:00
Вирусолог оценил последствия пандемии
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил последствия пандемии.
03:00
СМИ: Каррера может вернуться в «Спартак» в случае получения хорошего предложения
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приведший красно-белых к чемпионскому званию в 2017 году, может вернуться в клуб.
03:00
СК организовал 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медикам
Следователи организовали 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
03:00
Широков оценил работу Цорна в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил деятельность Томаса Цорна на посту генерального директора красно-белых.
03:00
Пляжный «Спартак» определился с техническим спонсором
Клуб по пляжному футболу «Спартак» представил нового технического спонсора.
03:00
МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян.
03:00
Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом заявили в пресс-службе палаты.
03:00
На Северном флоте начались учения с участием более 30 кораблей
На Северном флоте начались масштабные учения, в ходе которых будут задействованы более 30 кораблей и более 20 летательных аппаратов.
03:00
Ловчев рассказал о разговоре Цорна и Федуна на повышенных тонах после поражения от «Тамбова»
Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба.
03:00
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что ему могут предложить пост в управленческой структуре московского «Спартака».
03:00
ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.
03:00
В «Коммерсанте» назвали абсурдными обвинения против Сафронова
Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в связи с задержанием бывшего журналиста, советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, назвав обвинения в государственной измене в его адрес абсурдными.
03:00
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
03:00
Червиченко высказался о возможном назначении Жиркова гендиректором «Спартака»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
03:00
Отельер из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии
Отельер Сергей Дерендяев из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии.
03:00
ФСБ просит суд об аресте советника главы «Роскосмоса»
Лефортовский районный суд Москвы получил ходатайство Федеральной службы безопасности России об аресте советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
03:00
Червиченко: не понимаю, чем Цорн изначально заслужил должность в «Спартаке»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
03:00
Лукашенко заявил, что не допустит погружения в пучину коррупции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в пучину коррупции.
03:00
Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.