BFM TV: не защищает, но впечатляет — бизнесмен из Индии ходит на рынок в маске из золота

Индийский предприниматель и любитель украшений Шанкар Кураде заказал себе маску из золота, хотя её защитные свойства не доказаны, пишет BFM TV. По словам бизнесмена, изделие стоимостью $4 тыс. и весом 60 грамм привлекает взгляды прохожих, а многие просят сделать с ним селфи.

Бизнесмен из Индии заплатил $4 тыс. за маску из золота, которая должна защитить его от эпидемии коронавируса, сообщает BFM TV.

Как рассказал изданию 49-летний Шанкар Кураде, мастерам потребовалась неделя, чтобы изготовить маску на заказ. В тонком позолоченном изделии весом 60 грамм сделали крошечные отверстия, чтобы можно было дышать. «Я не уверен, что маска эффективно защищает меня от коронавируса, поэтому принимаю другие меры предосторожности», — уточнил предприниматель.

Французский сайт отмечает, что перед выходом на улицу Кураде любит надевать золотые украшения, которые весят килограмм. Среди них браслет, колье и перстни — их он носит на каждом пальце своей правой руки. Как объясняет сам предприниматель, идея заказать себе маску из золота пришла ему в голову, когда он увидел репортаж о мужчине с такой же серебряной. «Люди просят меня с ними сфотографироваться, — добавил бизнесмен. — Они остаются под впечатлением, когда видят меня в этой маске на рынке».

В Индии ввели обязательный масочный режим во время пребывания в общественных местах для борьбы с распространением нового коронавируса, пишет в заключение BFM TV. На данный момент в стране насчитывается 650 тыс. заразившихся, а более 18,6 тыс. человек стали жертвами COVID-19.