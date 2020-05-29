Das Erste: одна напасть за другой — вслед за коронавирусом Индия столкнулась с нашествием саранчи

Индия столкнулась с массовым нашествием саранчи, сообщает Das Erste: под угрозой находится продовольственная безопасность населения. Борьба с насекомыми осложняется пандемией коронавируса, из-за которой в стране может не хватить средств защиты. Отмечается, что необычно масштабное нашествие саранчи было обусловлено сильными дождями на Аравийском полуострове, откуда насекомые распространились в Африку и Азию.
В последнее время Индия переживает целую серию бедствий, пишет Das Erste. Эпидемия коронавируса, циклон, а теперь ещё и нашествие саранчи.
По словам сотрудника индийского Министерства сельского хозяйства Анила Шарма, площадь роя достигает одного квадратного километра, что составляет около 40 млн особей. «Из-за изменений климата проблема достигла подобных масштабов. Саранча съедает всё зелёное на своём пути. Дело может закончиться кризисом. Ввиду того, что саранча поедает урожай, под угрозой оказывается продовольственная безопасность людей», — приводит издание слова Шарма.
Даже небольшая стая саранчи может за один день съесть столько же еды, сколько и 35 тыс. человек, отмечает Das Erste. Из-за карантина крестьяне на севере Индии не смогли продать свой урожай и хранили его на открытом воздухе: саранча поела всё за несколько часов. Люди пытаются отогнать насекомых с помощью шума, однако, по мнению Шарма, этого недостаточно: по ночам необходимо распылять пестициды. Борьбу с саранчой осложняет пандемия коронавируса, из-за которой не работает большинство заводов: в результате, средств для борьбы с вредителями может не хватать.
Учёные ООН отмечают, что в этом году нашествие саранчи стало особенно крупным, пишет Das Erste. Из-за сильных дождей на Аравийском полуострове подросло минимум три поколения насекомых, которые впоследствии распространились на территорию Африки и Азии.
Как отмечает Анил Шарма, следующие недели станут для Индии решающими: если ситуацию не удастся взять под контроль до наступления сезона дождей, тогда страну ждут большие проблемы. В дождевых условиях количество саранчи может резко возрасти.
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