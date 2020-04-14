FP: в бедных странах карантин принесёт больше вреда, чем сам коронавирус

В развитых странах повсеместно вводятся меры социального дистанцирования, и они помогают бороться с эпидемией коронавируса. Но авторы исследования, опубликованного в Foreign Policy, предупреждают: в бедных странах ситуация совсем иная, и там карантин может привести к безработице, голоду и прочим, не связанным с коронавирусом болезням, так что не стоит вводить его повсеместно.

В ответ на пандемию коронавируса многие страны мира ввели у себя на территории карантинные меры. Однако эффект от этих мер в богатых и в бедных странах может быть кардинально разным, пишут учёные, которые провели исследование и опубликовали его результаты в Foreign Policy.

Так, в богатых странах, если не применять меры социального дистанцирования, умереть могут от сотен тысяч до миллионов человек, и это гораздо хуже, чем самый страшный экономический кризис. Но в случае со странами со средним и низким доходом всё иначе, и причиной тому может быть демографический состав населения, источники пропитания и потенциал государственных институтов. Авторы исследования пришли к выводу, что введение строгих карантинных мер в бедных странах, где люди часто зависят от ежедневного физического труда, чтобы накормить свои семьи, может привести к сравнимому с эпидемией количеству смертей от нехватки средств к существованию и от болезней, которые можно было бы предотвратить.

Лучше всего это видно на цифрах. Так, хотя и молодёжь не защищена от коронавируса, но больше всего от него гибнет пожилое население: в возрасте старше 60 лет смертность составляет 6,4%, а старше 80 лет — 13,4%. При этом в странах с низкими доходами тех, кому больше 65 лет, всего 3%, тогда как в богатых странах их больше 17%. Получается, что, например, в Бангладеш, если коронавирусу не мешать, он убьёт 0,39% населения — это вдвое меньше, чем в развитых странах, где этот показатель достигает 0,8%.

И если в развитых странах преимущества карантина очевидны, то в бедных государствах люди тоже хотят уберечься от болезни, но не хотят остаться без работы, без денег или без еды. Бедные люди в принципе меньше готовы идти на экономические жертвы, как показывают исследования, они больше заботятся о своих средствах к пропитанию, чем о коронавирусе.

В бедных странах рабочие заняты скорее физическим трудом, который нельзя продолжать во время социального дистанцирования. Они часто получают серую зарплату или опираются на подённую оплату наличными, не имея никакой социальной защиты. В краткосрочной перспективе карантин лишит их работы и зарплаты; в долгосрочной — может привести к голоду, проблемам со здоровьем, не связанным с коронавирусом, и к смерти. Авторы статьи провели опросы жителей Непала и Бангладеш и выяснили, что сейчас именно еда и безработица, а не здоровье и безопасность, волнуют людей в самых бедных и сельских районах. Страны вводят карантинные меры, в том числе, чтобы получить время на разработку вакцины, но для бедных стран это может быть контрпродуктивно, ведь может вырасти смертность по другим причинам.

Кроме того, у бедных стран ограниченные возможности по принуждению людей держать дистанцию. Как показали исследования Google, если в богатых странах люди в основном соблюдают правила и держат дистанцию, то в бедных мобильность граждан почти не изменилась ни на рабочих местах, ни в магазинах.

Во многом в странах, где ввели карантин, существует серьёзная система господдержки. Жители европейских государств получают по-прежнему свою зарплату, а в США люди получат помощь от властей. Но незарегистрированные рабочие бедных стран обычно и не появляются в государственных реестрах, отмечают авторы статьи. К тому же будет только хуже, если из-за карантина эти рабочие и мигранты станут возвращаться из густонаселённых городских районов в сельские и станут распространять вирус таким образом.

Как пишут авторы статьи, карантин в Индии уже возымел значительное негативное действие на самые незащищённые слои населения. Они общались с жителями Индии и выяснили, что там растёт безработица, бедность, голод, люди лишаются собственности. Мигранты пытаются добраться домой пешком, но умирают в дороге. И такую смертность тоже нельзя сбрасывать со счетов при введении мер против коронавируса.

Так что авторы статьи делают вывод, что когда меры социального дистанцирования вводятся в других странах, нужно обеспечить, чтобы у людей был доступ к еде, топливу и деньгам. И там, где нет системы социальной безопасности, это непросто. К разработке мер поддержки должны быть подключены и власти, и частный сектор, и гуманитарные группы, и даже операторы мобильных телефонов, которые могли бы отправлять нуждающимся пособия через телефон.

А лидерам стран Африки, Южной Азии, Латинской Америки авторы статьи советуют присмотреться тщательно к альтернативным мерам, которые позволили бы людям с низкими зарплатами защититься от эпидемии, но при этом не остаться без еды. Например, можно предписать рабочим в обязательном порядке надевать маску, когда они выходят из дома, тем более что стоимость масок невысока. Можно вести карантин для старших слоёв населения и тех, кто находится в группе риска, но позволить работать тем, для кого риск минимален. Можно улучшить доступ к чистой воде, возможность вымыть руки и воспользоваться санитайзером.

Кроме того, авторы статьи предлагают и другие меры, которые должны замедлить распространение болезни, но при этом не подрывать экономическое благосостояние. Сюда входит ограничение по посещению религиозных и общественных мероприятий, а также работа с общественными и религиозными лидерами, чтобы те пропагандировали более безопасное поведение.



Коронавирус представляет собой большую опасность для всего мира, делают вывод авторы статьи в Foreign Policy. Но в каждой стране эпидемия имеет свои особенности. Точно так же различается и способность стран реагировать на эпидемию, а также цена социального дистанцирования.