Euronews: я спою и станцую — полиция в Индии наглядно информирует об опасной инфекции

Полицейские в Индии демонстрируют гражданам опасность COVID-19 при помощи песен и танцев на улице. Чтобы привлечь внимание населения и повысить осведомлённость, стражи порядка надевают красочные «коронавирусные» шлемы и раскрашивают символическими изображениями коронавируса полицейских коней, на которых патрулируют окрестности, передаёт Euronews.
Индийские полицейские решили повысить осведомлённость сограждан о пандемии COVID-19 своеобразными методами. При помощи песен и танцев они призывают их поддерживать безопасную дистанцию, регулярно мыть руки и не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Для привлечения внимания они надевают шлемы, похожие на коронавирус под микроскопом. А некоторые разрисовали изображениями коронавируса коней, на которых патрулируют окрестности.
Индийцам напоминают, что полицейские дежурят круглосуточно, подвергая свою жизнь опасности, — и просят так же добросовестно соблюдать карантин.
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