Independent: Меркель развеяла упреки в лицемерии, появившись на публике в маске
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые появилась на публике в маске после того, как её обвинили в лицемерии за то, что она её не носит, сообщает The Independent. Она выступила в федеральном совете с чёрной повязкой на лице, на которой было написано название сайта EU2020.de, посвящённого председательству Германии в Совете ЕС.
Ссылки по теме
-
Euronews: эпидемия несёт миру новые катастрофические убытки и новые антирекорды
-
France 24: «и закрыл вторично» — резкий рост случаев COVID-19 вынуждает американских губернаторов возвращать карантин
-
Independent: причина массовой гибели слонов в Африке покрыта тайной
-
CNN: Ким Чен Ын сообщил о «блестящем успехе» в борьбе с пандемией — но посоветовал не расслабляться