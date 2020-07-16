PR: польский эксперт призвал следить за «любимцем Кремля» — Западным военным округом

Крымские события разбудили НАТО, считает польский эксперт Яцек Раубо. В беседе с Polskie Radio он выразил уверенность в том, что Крым 2.0. не повторится, но при этом призвал Североатлантический союз особенно пристально наблюдать за мощным и хорошо оснащённым российским Западным военным округом.

«После аннексии Крыма* было замечено, что Российская Федерация обладает инструментами, которые угрожают безопасности и стабильности всего региона. Мы также убедились в том, что существует воля опасного действия со стороны Москвы — прямо говоря, опасного для государств НАТО», — сказал в беседе с Polskie Radio эксперт Яцек Раубо.

«Если Россия уже раз применила отряды спецназа, саботажных групп, спецслужб, а также обычных войск для дестабилизации ситуации в отношении Украины, значит мы будучи НАТО, Польшей, должны быть мотивированы к действиям, укрепляющим нашу безопасность в новые времена. Сегодня, наверное, никому из нас не удастся не заметить того факта, что особенного наблюдения с нашей западной стороны требуют события в Белоруссии, Калининградской области, регионе Балтийского моря», — перечислил он.

Эксперт отметил, что внимание должно прежде всего быть сконцентрировано на восточном фланге НАТО. «Это большой вызов, но сам по себе он не является достаточным. Следует смотреть более широко (…) Наш спектр наблюдения должен также охватывать так называемые известные 360 градусов НАТО», — объяснил эксперт. При этом он заметил, что эти положения включены в новую версию Стратегии национальной безопасности Польши, среди прочего в перспективе действий в Арктике.

«Сегодня мы должны осознать, что безопасность НАТО имеет множество составляющих, множество элементов, которые надо понять», — отметил Яцек Раубо. По его мнению, ситуация на восточном фланге, в Белоруссии сегодня также является важным измерением политики глобальной безопасности, а Западный военный округ — любимец Кремля, поэтому следует относится к нему как к резервуару сил высоких возможностей нападения.

«Россия даёт нам в этом вопросе очень сильные, наивысшего значения поводы. Ведь это именно Западный военный округ постоянно имеет в своем распоряжении новейшие системы вооружения. То, что России удаётся модернизировать, потом в значительной степени попадает именно в Западный военный округ. Вместе с командованием на арктическом направлении — посредством потока современного вооружения — россияне дают понять, что это регионы их стратегической заинтересованности. Таким образом это следует понимать также в долгосрочной перспективе. Нельзя драматизировать, но также нельзя оставлять этого без соответствующей реакции с нашей стороны», — предупредил эксперт. Он объяснил, что ракетные системы, которые россияне размещают в Калининграде или также в других частях Западного военного округа, должны анализироваться более точно и более точно прорабатываться с учетом новых оборонных возможностей НАТО.

«Нападение России на Украину, образно говоря, разбудило государства НАТО, и они теперь намного более насторожены в плане угрозы, поступающей со стороны Кремля, нежели это имело место ранее. Реакция государств НАТО может означать, что Крым 2.0. не будет возможным», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Яцек Раубо.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Оригинал новости ИноТВ:

https://russian.rt.com/inotv/2020-03-29/Bezyadernaya-zona-v-Kaliningrade-otkaz