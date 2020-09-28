TVN24: «мода» на Белоруссию на Западе проходит, и Москва это видит

Время, которое ЕС отвёл Белоруссии, беспощадно истекает. Вскоре она проиграет битву за общественное внимание со второй волной коронавируса, и кадры белорусских протестов навсегда исчезнут из мировых СМИ, уверен польский журналист Матчей Вежиньский. На портале TVN24 он утверждает, что Россия присоединит Белоруссию, едва поймёт, что «мода» на неё на Западе проходит.

«Если судить о готовности оказать реальную помощь Белоруссии по времени, которое мировые СМИ уделяют событиям в этой стране, то у меня создаётся впечатление, что Запад уже и правда устал от Белоруссии», пишет на портале TVN24 польский журналист Матчей Вежиньский.



Он обращает внимание на то, что летом появлялось множество кадров с улиц Минска, которые напоминали Гданьск 80 года и молодого Валенсу, когда Польша была на пике моды. Она по сути оставалась на нём до успешного финала осени 1989 года, когда лишь падение Берлинской стены переключило внимание международного сообщества. «К сожалению, Белоруссия не похожа на Польшу ни 1980-го, ни 1989 года. Вообще Белоруссия — это не Польша, поэтому поиски и намёки на схожесть того, что сегодня происходит в Белоруссии, с тем, что происходило в Польше в 80-х годах, — ложный след. В целом нам повезло, а белорусам — нет. Им не повезло ни исторически, ни географически», — подчёркивает автор. Он объясняет, что Белоруссия на протяжении долгого времени входила в состав Польши, а потом по сути стала частью России. «Белоруссия никогда не была независимой», — акцентирует внимание он.

Вежиньский пишет, что польский порыв по благоприятному стечению судьбы совпал с тем, когда СССР, который превратил её в своего сателлита, уже находился на пороге распада. «Тогда им правили больные старики, которые один за другим умирали как мухи. Но во главе сегодняшней России стоит энергичный автократ в расцвете сил, который не намерен мириться с независимостью Белоруссии», — подчёркивает он.

Конечно, общественное мнение на Западе заинтересовало, что где-то на восточных рубежах Европы существует государство, где внешне похожие на них люди хотят провести трансформацию затерявшейся среди лесов и болот запоздалой страны. «Но сколько времени можно восхищаться таким открытием, когда конкуренция среди живописных и трогательных фотографий так сильна. Время, отведённое Белоруссии, быстро истекает», — отмечает автор.

Он признаёт, что сочувствует наивным белорусам, которые считают, что с лёгкостью пройдут путь и избегут ошибок бывших социалистических государств Восточной Европы.



Он согласен с тем, что белорусскому протесту против Лукашенко явно не хватает геополитического измерения, ведь среди протестующих прозападный путь поддерживает не большинство. Напротив — большинство стремится к политическим контактам с Россией. «Западников и русофилов соединяет бунт против диктатуры Лукашенко. Первые и вторые хотят от него избавиться, но это нежелание не касается России. Совершенно наоборот — лидеры белорусской оппозиции заботятся о хорошем самочувствии россиян, они никоим образом не хотят вызывать раздражение у Путина. Это вовсе не тактика. Всё указывает на то, что они искренне верят в то, что они говорят. Однако заявления о том, что Белоруссия не намерена претендовать на членство ни в НАТО, ни в ЕС, лишь в краткосрочной перспективе могут удовлетворить Путина. Ведь если он или его преемник придёт к выводу, что ЕС слишком слаб, чтобы воспрепятствовать присоединению Белоруссии к России, то совершит это при первом удобном случае», — предупреждает Вежиньский.

«Я лишь опасаюсь, что кадры белорусских протестов вскоре навсегда исчезнут из мировых СМИ. Они проиграют битву за общественное внимание со второй волной коронавируса», — говорит он.