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Sveriges Radio: из-за американских угроз «Северный поток — 2» приходится строить втихаря

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские власти продолжают угрожать санкциями всем, кто имеет какое-то отношение к реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Однако в Германии многие уверены, что Россия всё равно доведёт дело до конца. А сигналы на местах свидетельствуют, что втихомолку работа по строительству газопровода продолжается, несмотря на американские санкции, сообщает Sveriges Radio.
Sveriges Radio: из-за американских угроз «Северный поток — 2» приходится строить втихаря
Reuters

Трое республиканских сенаторов, приближенных к президенту Дональду Трампу и имеющих отношение к американской газовой индустрии, направили письмо в адрес портовой компании немецкого города Засниц. В письме они угрожают жёсткими санкциями, если администрация Засница немедленно не перестанет помогать строить газопровод «Северный поток — 2», который прокладывается неподалёку от побережья и уже вызвал столько споров, сообщает Sveriges Radio.

Как рассказал в беседе с корреспондентом местный губернатор Франк Крахт, в этом послании на бланке сената США говорится, что жителям города угрожает запрет на въезд в США, заморозка потенциальных средств, а также проблемы с использованием кредитных карт. Портовая компания, в адрес которой было направлено письмо, на 90% принадлежит городу. Поэтому получается, что три отправителя угрожают юридическими и экономическими санкциями и лично губернатору: «Это серьёзная угроза, это шантаж, с друзьями так не поступают», — подчеркнул Крахт в интервью Sveriges Radio.

Из окон здания ратуши, где находится офис губернатора, открывается вид на море, по дну которого в основном и проходят трубы газопровода. При этом внизу, в рыбацком порту, местные жители выражаются гораздо менее дипломатично, подчёркивается в статье. «Ну и не поеду я в США, подумаешь, я и так туда не собирался. Дома, по крайней мере, тепло», — заявил в беседе с корреспондентом рыбак Йенс Энгельбрехт. По его словам, «лучше уж российский газ, чем американская дрянь», сообщает Sveriges Radio. 

Двойной трубопровод длиной более 1200 км предназначен для транспортировки российского природного газа в Германию через Балтийское море. И в этот погожий день даже трудно себе представить, что «под спокойной серебристой морской гладью, из-за дымки напоминающей акварельный рисунок, скрывается причина настоящего геополитического шторма», отмечает автор. Между тем Соединнённые Штаты сопротивлялись этому проекту с самого начала, заявляя, что Германия попадёт «в полную зависимость от российского газа».

Кроме того, Польша с Украиной лишатся значительной части доходов, если транзит газа через их территорию заметно сократится, о чём заявляли многие критики проекта. Но если страны Европы в итоге всё же «склонились перед волей Германии», то США решили отвечать силой на силу, констатирует автор. Недовольство газопроводом — одна из немногих тем, по которым демократы и республиканцы сошлись во мнениях, приняв незадолго до Нового года так называемый Закон об энергетической безопасности Европы.

В результате над всеми, кто был как-то связан с «Северным потоком — 2», нависли жесточайшие санкции, поэтому из игры моментально вышло и швейцарское судно, которое прокладывало трубы по морскому дну. Хотя к тому времени трубопровод уже почти достиг Борнхольма, а проложить оставалось всего лишь около 100 км, напоминает Sveriges Radio: «Оставшиеся сегменты, по 12 метров длиной и 24 тонн весом каждый, так с тех пор и лежат в порту Засница, словно сотни гигантских палочек лакрицы».

Однако вряд ли роль Засница этим и ограничилась, а строительство «Северного потока — 2» было полностью остановлено после американских угроз, подчёркивается в статье: «За полем, устланным чёрными трубами, возвышается жёлтый корабельный подъёмный кран, а вдали эхом раздаются металлические удары». Как рассказала корреспонденту супружеская пара, которой принадлежит кафе на набережной, местная администрация приказала им хранить молчание о том, что происходит в пределах порта. «Видите вон тот жёлтый кран? Это его судно — Владимира Путина. Пришло из России», — заверили супруги.

По их мнению, «Путин всё равно не даст себя остановить», и Россия, судя по всему, готова завершить «Северный поток — 2» самостоятельно. В городе ходят слухи, что российский «Академик Черский» вскоре возьмётся за дело там, где его бросили швейцарцы. Но чтобы он смог укладывать трубы на морское дно, в конструкцию надо внести изменения — а для этого нужны рабочие, отмечается в статье.

По словам супругов, ещё несколько месяцев назад в порту пришвартовался загадочный корабль, на борту которого живут несколько сотен человек. И действительно, у местного причала корреспонденту Sveriges Radio удалось обнаружить два больших судна, напоминающих баржи, на палубе которых виднеются группы мужчин в грубой рабочей одежде. В ответ на расспросы с одной баржи спустился мужчина лет 40, который знает английский, говорится в статье.

«Нет-нет, вы ошибаетесь. Нигде мы не работаем, мы представители ЛГБТ-сообщества и просто приехали в отпуск», — заявил он в беседе с корреспондентом. Однако позднее признался, что приехал из Хорватии, но не может распространяться о своих обязанностях, чтобы не поставить под угрозу своих соратников и семью, сообщает Sveriges Radio. 

«Значит, втихомолку работа по строительству газопровода продолжается, несмотря на американские санкции», — подчёркивается в статье. И даже громкий инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, после чего Евросоюз заговорил о введении новых санкций против России, не заставил сторонников проекта принципиально поменять позицию, отмечает Sveriges Radio: «Зачем же возиться с дополнительными мерами, когда у Германии в руках и без того есть мощнейшее оружие — «Северный поток — 2»?

В Германии традиционно стараются сохранять хорошие экономические отношения с Россией ещё с 1970-х годов, когда тогдашний канцлер Вилли Брандт вёл свою «восточную политику», поясняет автор. Расширяя торговлю, власти ФРГ пытались склонить ГДР к деэскалации и реформам под лозунгом «Изменения через торговлю», говорится в статье: «При этом российский газ надежно обогревает немецкие дома ещё с 1973 года». 

Вопрос заключается в том, сможет ли скандал вокруг Навального разделить торговлю и политику в том, что касается отношений Германии с Россией, отмечает автор: «Сейчас переполнилась чаша терпения даже у бывших сторонников «Северного потока — 2», и сама канцлер Ангела Меркель уже не исключает остановку практически завершённого многомиллиардного проекта». 

Однако в немецком Заснице по-прежнему крепко держатся за хорошие торговые отношения с Москвой и считают, что смешивать «Северный поток — 2» с делом Навального совершенно ни к чему, подчёркивается в статье. «В нашем регионе Россию всегда считали надёжным деловым партнёром, который держит слово», — говорит губернатор.

По его мнению, бизнес не имеет отношения к преступлению, которым должна заниматься полиция, сообщает Sveriges Radio. Рыбак Йенс Энгельбрехт поддерживает эту точку зрения, но выражается более прямолинейно: «Русские — да, на них можно положиться. Они надёжнее, чем американцы. Американцы только болтают и пишут угрожающие письма». 

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