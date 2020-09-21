Фон дер Ляйен: надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились

Поведение России за время строительства газопровода «Северный поток — 2» нисколько не улучшилось, а лишь наоборот, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В беседе с изданием Rzeczpospolita она призвала открыто признать, что «Северный поток — 2» — чистой воды политический, а не экономический проект, который нужно блокировать политическими средствами.
«На протяжении долгих лет многие считали, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект. Однако я глубоко убеждена в том, что в большей степени это политическая инвестиция. Образ поведения России во время строительства этого газопровода нисколько не изменился к лучшему, скорее, в худшую сторону. Надежды на то, что торговля и бизнес в газовой отрасли улучшат взаимоотношения с Россией, блекнут. Поэтому, я считаю, что мы открыто должны признать: да, это чистой воды политический проект. И да, он не приведёт к изменению поведения России», — заявила в беседе с Rzeczpospolita глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В интервью изданию она признала, что Европейская комиссия в бизнес-сфере использовала все имеющиеся в её распоряжении возможности, чтобы заблокировать этот проект. «Сейчас нужно придумать, как поместить это дело в политический контекст», — резюмировала Урсула фон дер Ляйен.
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию (МКС).
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят признался, что хотел бы познакомиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе и своим соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.
Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
В Мурманской области прокомментировали работу ресторанов в условиях введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Многие заведения питания не соблюдают масочный режим.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с директором европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге рассказал об опыте столицы в борьбе с пандемией и выслушал рекомендации ВОЗ.
Норильский городской суд выпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива — директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Об этом сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин предложил создать в Донбассе международное временное правительство для проведения местных выборов.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
Главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.