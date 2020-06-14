FAZ: глава Еврокомиссии требует от Италии реформ в обмен на финансовую помощь

Согласно программе восстановления экономики, предложенной Еврокомиссией, Италия должна получить от ЕС средства на сумму около €173 млрд, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако взамен глава европейского института Урсула фон дер Ляйен требует от правительства в Риме провести в стране реформы, которые уже слишком давно заставляют себя ждать.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен взывает к совести итальянского правительства, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Когда страна в скором времени получит крупные суммы, преимущественно из коронавирусных облигаций на восстановление ЕС, она должна начать давно назревшие реформы.

В своём видеопослании участникам конференции по поводу будущего, организованной итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, фон дер Ляйен сказала: «Мы, ЕС, впервые занимаем деньги у наших детей. Поэтому наши нынешние инвестиции должны принести плоды для наших детей». Также она добавила: «Мы не будем, как это иногда делали наши страны-участники, занимать деньги у наших детей только для того, чтобы сегодня потратить больше».

Как напоминает издание, в конце мая Еврокомиссия предложила в рамках следующего семилетнего планирования бюджета ЕС программу по восстановлению европейской экономики на сумму €750 млрд. Одна только Италия должна получить от европейских властей около €173 млрд. Две трети суммы страна получит в качестве дотаций, и только треть Риму придётся впоследствии выплатить назад.

Против этой программы в ЕС пока наблюдается серьёзное сопротивление так называемой «экономной четвёрки» — Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились ограничить общие размеры задолженности суммой в €500 млрд. Страны Восточной Европы также недовольны тем, что средства должны пойти преимущественно на восстановление юга Европы. Наряду с Италией, крупную сумму планируется выделить Испании. Предусматривается, что она получит €140 млрд. Скептики уже давно требуют связать выплаты с жёсткими требованиями по проведению реформ.

На следующей неделе главы государств и правительств ЕС впервые будут обсуждать этот проект, и переговоры ожидаются крайне напряжённые и сложные. Министр финансов Германии Олаф Шольц уже ясно заявил, что считает сумму в €750 млрд слишком большой. Французско-немецкое предложение о €500 млрд видится ему более продуманным. Во Франции полагают, что для достижения соглашения понадобится два саммита в июле. «Это будет трудно, — заметил консультант Макрона, — но, если Германия выстоит, мы сможем это сделать».

Премьер-министр Италии Конте на этом фоне проявил благоразумие, пишет немецкая газета. Он пообещал провести «большие реформы, которых не было слишком много лет». Финансовая помощь ЕС даст Италии средства, чтобы их осуществить. «Мы не должны упустить эту возможность», — подчеркнул Конте.

Среди прочего, фон дер Ляйен указала на необходимость уменьшить бюрократию в Италии и принять меры по ограничению влияния организованной преступности на государственный сектор. Кроме того, на рынке труда в стране слишком мало женщин и молодёжи. Решения, которые Италия принимает сегодня, лягут в основу её будущего. Вызванный коронавирусом кризис даёт Европе шанс снова сплотиться. По мнению главы Еврокомиссии, «это час Европы», заключает Frankfurter Allgemeine.