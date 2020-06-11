Euronews: экологи призывают ЕС принять срочные меры для спасения пчёл и бабочек

03:00 В КНДР призвали США не вмешиваться в их отношения с Южной Кореей Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться в отношения между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.

03:00 Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 39 тысяч В Бразилии за сутки зафиксировано 1274 случая смерти среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 39 680. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

03:00 В районе американского посольства в Багдаде упала ракета В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

03:00 Марко хотел бы видеть Феттеля в Mercedes Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко высказал мнение о будущем четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.

03:00 В Москве скончались ещё 53 пациента с коронавирусом В Москве умерли ещё 53 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3138. Об этом сообщает оперативный штаб.

03:00 Сехудо провёл тренировку с Тайсоном Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл совместную тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.

03:00 Республиканцы предложили ввести жёсткие санкции против России Республиканцы палаты представителей в конгрессе США предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

03:00 Глава Всемирной организации пляжного футбола стал официальным советником при ООН в сфере спорта Президент Всемирной организации пляжного футбола Beach Soccer Worldwide (BSWW) Жоан Куско стал официальным советником Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в сфере спорта.

03:00 В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в мире В мире выявлено свыше 7,1 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

03:00 «Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу Мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии по футболу.

03:00 Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

03:00 «Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры Лиссабонская «Бенфика» и портиманский «Портимоненсе» сыграли вничью в матче 26-го тура португальской Примейры.

03:00 Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

03:00 Белый дом рассказал о работе Трампа над предложениями по реформе полиции Кейли Макинани, являющаяся пресс-секретарём президента США Дональда Трампа, заявила, что американский лидер завершает разработку предложений по реформе полиции.

03:00 В Испании был доигран прерванный из-за фанатов в декабре матч Сегунды Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный 15 декабря 2019 года из-за оскорблений мадридскими болельщиками украинского игрока Романа Зозули, был доигран.

03:00 Помпео обсудил с Генсеком ООН Ливию и Иран Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы они обсудили Ливию, Сирию и Иран.

03:00 В Чемпионшипе выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом В Английской футбольной лиге (EFL) рассказали о результатах новой серии тестов на коронавирус.

03:00 Источник: СК начал проверку из-за слов Юлии Латыниной о коронавирусе СК России организовал проверку из-за слов журналистки Юлии Латыниной о коронавирусе в эфире радиостанции «Эхо Москвы», её подозревают в распространении ложной информации. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

03:00 Принц Бельгии оштрафован на €10,4 тысячи за нарушение карантина Испанские власти приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу в размере €10,4 тыс. за нарушение карантинного режима, сообщает La Libre.

03:00 МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Играх 2014 года в Сочи.

03:00 Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

03:00 Глава МОК допустил исключение тяжёлой атлетики из программы ОИ Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжёлая атлетика может быть исключена из программы Игр из-за ситуации вокруг итогов расследования комиссии Ричарда Макларена в отношении Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

03:00 Во Франции за сутки умерли 23 человека с коронавирусом Во Франции за сутки умерли 23 человека с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 29 319. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

03:00 Хэмилтон о первых заездах на болиде «Формулы-1» после карантина: я сразу почувствовал себя уверенно Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от возвращения за руль гоночного болида после паузы из-за пандемии коронавируса.

03:00 В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

03:00 UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата обнародовала основной кард турнира UFC 251, который пройдёт в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

03:00 Европейский комитет по защите данных проверит TikTok Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.

03:00 Футболист «Локомотива» Фарфан выздоровел от коронавирусной инфекции Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил о выздоровлении четырёх игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.

03:00 За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как будет работать система VAR после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, почему взялся за дело бесплатно Адвокат Александр Добровинский, который стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему взялся за дело бесплатно.

03:00 Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на тренерскую лицензию Pro Старшие тренеры футбольных клубов «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.

03:00 Фигурист Алиев пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от исполнения четверного прыжка уже на первой тренировке после паузы из-за пандемии коронавируса.

03:00 Возбуждено дело о сбыте наркотиков в связи с ДТП с участием Ефремова В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о наркотиках в рамках расследования аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

03:00 Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил о планах по скорому открытию торговых центров и летних веранд в Подмосковье.

03:00 Сёмин высказался о проведении матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге .

03:00 ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

03:00 Матыцин надеется, что возобновление РПЛ и старт чемпионата России по регби станут примером и для других федераций Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что возобновление футбольного сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и старт чемпионата России по регби станут хорошим примером и для других спортивных федераций страны.

03:00 Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых пригласил его посетить республику с визитом.

03:00 Олейник рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, когда состоится его следующий поединок.

03:00 Минобороны: среди участников парада Победы больных коронавирусом нет Минобороны России опубликовало бюллетень, в котором говорится об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.

03:00 В МЧС рассказали о симптомах теплового удара Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и о том, что делать в таком случае.

03:00 Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

03:00 В Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей Власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.

03:00 Виктор Коклюшкин прокомментировал смерть Анатолия Трушкина Писатель и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

03:00 В ФАР оценили идею введения новой методики проверки водителей на трезвость Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал инициативу ГИБДД по внедрению нового метода проверки водителей на трезвость.

03:00 В избиркоме Подмосковья рассказали подробности голосования по поправкам к Конституции Глава избиркома Московской области Илья Берёзкин рассказал подробности голосования по поправкам к Конституции.

03:00 Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области Спасатели рассказали об ухудшении погоды в Челябинской области.

03:00 Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.