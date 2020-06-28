Фон дер Ляйен: председательство Германии — большая удача для ЕС

Председательство Германии в Совете ЕС в период сложного кризиса является большой удачей для Евросоюза, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью для Handelsblatt. Она подчеркнула, что немецкий канцлер Ангела Меркель обладает внушительным опытом и пользуется всеобщим доверием среди лидеров стран-членов ЕС.

«Тот факт, что в период столь тяжёлого кризиса председательство в ЕС переходит к Германии, является большой удачей. Ангела Меркель располагает колоссальным опытом европейской политики, а также имеет кредит доверия со стороны всех глав европейских правительств», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Handelsblatt.

По словам фон дер Ляйен, пока неясно, сумеют ли страны-члены ЕС согласовать план экономического восстановления после пандемии уже на саммите 17 июля, однако важно принять этот план до летней паузы, поскольку он ещё должен будет получить одобрение Европарламента и пройти ратификацию в национальных парламентах.

Глава Еврокомисии также отметила, что для того, чтобы субсидии от ЕС не были потрачены впустую, каждая страна должна будет представить Брюсселю свой план реформ и инвестиций, который должен будет соответствовать стандартам ЕС. Фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо помочь странам, наиболее сильно пострадавшим от кризиса — таким образом, чтобы в итоге они стали конкурентоспособней и современней.

Фон дер Ляйен также высказала своё отношение к процессу выхода Великобритании из состава ЕС. По её словам, «жёсткий» брексит негативно скажется на обеих сторонах, однако сильнее он затронет именно Великобританию, поскольку ЕС располагает общим рынком на 27 стран, а у Великобритании есть только свой внутренний рынок. Кроме того, ЕС имеет более 700 международных договоров, открывающих для него зарубежные рынки. При этом фон дер Ляйен отметила, что сценария отсутствия сделки можно избежать, если обе стороны проявят готовность к переговорам.