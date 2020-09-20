ZDF: премьеры восточных земель Германии единым фронтом встали на защиту «Северного потока — 2»

Премьер-министры восточных земель Германии единодушно выступили в поддержку «Северного потока — 2», сообщает ZDF. По их мнению, проект нужно завершить, ведь он необходим для обеспечения энергетической безопасности страны. К тому же он нужен не только немцам, но и всей Западной Европе, подчеркнул один из политиков.

Как поступить с Россией? Нужно ли остановить строительство почти готового газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы оказать давление на Москву? После отравления критика Кремля Навального об этом ведутся ожесточённые споры — сегодня и в бундестаге. Премьер-министры восточных земель Германии едины во мнении, что трубопровод необходим для обеспечения энергетической безопасности в будущем и его нужно достроить. Репортаж Ларса Бонзака.

Алексей Навальный всё ещё лечится в берлинской клинике «Шарите». Его состояние стабильное. Немецкое правительство уверено в том, что за отравлением стоит Москва. Зелёные требуют отреагировать на это немедленной остановкой «Северного потока — 2».

АННАЛЕНА БЕРБОК, сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные»: Вы сожалеете о драматических событиях в Белоруссии, войне на Украине, бомбардировках больниц и школ в Сирии, отравлениях российский оппозиционеров, но при этом, оказывая трубопроводу политическую поддержку, мешает принимать какие-либо санкции.

Однако со своим предложением зелёные в бундестаге по большей части оказались в одиночестве. Левые их даже обвинили в двойной морали.

ДИТМАР БАРЧ, председатель фракции Левой партии в бундестаге: Спора нет, ситуация в России во многом очень плохая. Но что с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией? Вы также требуете прервать с ними экономические отношения? После убийства господина Хашукджи вы также выступили здесь в бундестаге с предложением прекратить поставки нефти? Ничего подобного.

Премьер-министры восточных земель Германии выступили единым фронтом. Они требуют завершить газовый проект в том числе и в целях обеспечения энергетической безопасности.

МАНУЭЛА ШВЕЗИГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании: Мы говорим о масштабном инфраструктурном проекте. Он не только российский. В нём заинтересованы Германия, Западная Европа. В него вложены миллиарды. Готов он уже на 97%. И он не раз проходил процедуры одобрения в соответствие с нормами правового государства.

В бундестаге сегодня зелёных никто не поддержал. Но окончательное решение в любом случае будет принимать правительство. Там также идут споры о «Северном потоке — 2».

Дата выхода в эфир 18 сентября 2020 года.