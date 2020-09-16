Focus: «сделка на миллиард» — Германия предложила Америке отступные, чтобы избежать санкций против «Северного потока — 2»

Немецкое правительство пообещало заплатить США €1 млрд, чтобы предотвратить санкции, которые Америка грозит ввести против газопровода «Северный поток — 2». Как пишет Focus, в немецкой прессе появилась информация, что Берлин сначала устно, а потом письменно предложил американцам профинансировать строительство двух портовых терминалов для импорта сжиженного газа, через которые США будут экспортировать газ.
Чтобы предотвратить санкции, которые США грозят ввести против газопровода «Северный поток — 2», правительство Германии, по-видимому, пообещало заплатить американцам €1 млрд.
Как пишет издание Focus, газета Zeit выяснила, что в начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц сделал своему американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устное, а затем и письменное предложение, в котором говорится, что Германия готова профинансировать строительство двух портовых терминалов для импорта сжиженного газа.
Через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильхельмсхафен компании США намереваются экспортировать американский газ в Германию.
Как отмечает издание, в письменном предложении федеральное правительство обещает «значительно повысить общественную поддержку строительства» терминалов «выделением до одного миллиарда евро». Правительство США пригрозило в июле ввести штрафные санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Одна из причин американского противодействия заключается в том, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Германия покупала вместо российского американский газ. Для этого необходимо построить несколько терминалов, однако за подобную миллиардную инвестицию в портовые терминалы федеральное правительство требует значительных уступок со стороны правительства США.
«В свою очередь США позволят беспрепятственно достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Существующие правовые возможности для санкций задействованы не будут», — говорится в письменном предложении Берлина.
Участники трёхсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе проведут следующую встречу 30 сентября. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на следующей неделе, как ожидается, проведёт встречу с директором европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Россия несёт «особую ответственность» за ситуацию в Белоруссии из-за тесных отношений между двумя странами.
Бывшему капитану сборной России по футболу Роману Широкову может грозить до двух лет тюрьмы, а также лишение звания «заслуженный мастер спорта» за избиение судьи Никиты Данченкова в матче любительских команд.
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили по телефону сотрудничество по линии энергетики и в других сферах. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи 16 сентября обсудили внутренние вопросы. По его словам, реализация проекта «Северный поток — 2» не была главной темой встречи.
Адвокат Вадим Лялин опроверг избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде для своего клиента Романа Широкова, который обвиняется в избиении судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение со счётом 0:3 волгоградскому «Ротору», который не смог сыграть с «Краснодаром» в седьмом туре чемпионата страны из-за вспышки коронавируса в клубе.