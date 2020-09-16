Focus: «сделка на миллиард» — Германия предложила Америке отступные, чтобы избежать санкций против «Северного потока — 2»

Немецкое правительство пообещало заплатить США €1 млрд, чтобы предотвратить санкции, которые Америка грозит ввести против газопровода «Северный поток — 2». Как пишет Focus, в немецкой прессе появилась информация, что Берлин сначала устно, а потом письменно предложил американцам профинансировать строительство двух портовых терминалов для импорта сжиженного газа, через которые США будут экспортировать газ.

Чтобы предотвратить санкции, которые США грозят ввести против газопровода «Северный поток — 2», правительство Германии, по-видимому, пообещало заплатить американцам €1 млрд.

Как пишет издание Focus, газета Zeit выяснила, что в начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц сделал своему американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устное, а затем и письменное предложение, в котором говорится, что Германия готова профинансировать строительство двух портовых терминалов для импорта сжиженного газа.

Через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильхельмсхафен компании США намереваются экспортировать американский газ в Германию.

Как отмечает издание, в письменном предложении федеральное правительство обещает «значительно повысить общественную поддержку строительства» терминалов «выделением до одного миллиарда евро». Правительство США пригрозило в июле ввести штрафные санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Одна из причин американского противодействия заключается в том, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Германия покупала вместо российского американский газ. Для этого необходимо построить несколько терминалов, однако за подобную миллиардную инвестицию в портовые терминалы федеральное правительство требует значительных уступок со стороны правительства США.

«В свою очередь США позволят беспрепятственно достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Существующие правовые возможности для санкций задействованы не будут», — говорится в письменном предложении Берлина.