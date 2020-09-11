RP: Германия на распутье — она не знает что делать с «Северным потоком — 2»

Перспектива окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» уменьшается вместе с резким уменьшением поддержки первого лица немецкого государства Ангелы Меркель, которая, кажется, только что прозрела, пишет польская журналистка Ивона Трусевич. В издании Rzeczpospolita она подчёркивает, что канцлер Германии долгое время не хотела слушать совета своего соседа Польши и как мантру повторяла российскую версию об энергетической безопасности Европы.

«Почти 30 процентов своего газа «Газпром» продаёт именно Германии. Очередной новый построенный газопровод лишь укрепляет как позицию России, так и Германии на европейском газовом рынке. «Северный поток — 2» имел все шансы превратиться в отличный бизнес для обеих стран, но сегодня будущее инвестиций в 10 миллиардов евро стоит вод вопросом», — пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.

Впервые в истории сама Германия призвала своего бывшего канцлера покинуть престижную и высокооплачиваемую должность в «Газпроме». Герхард Шрёдер возглавляет компанию Nord Stream 2 AG, которая отвечает за стройку третьей и четвёртой нитки газопровода. Владельцем компании, зарегистрированной в Швейцарии, является «Газпром», следовательно, бывший канцлер Германии получает от россиян €600 тыс. в год за лоббирование их интересов как в Берлине, так и в Брюсселе, объясняет она.

До настоящего момента активность Шрёдера в пользу российских интересов в ЕС не особо беспокоила Германию. Тысячи как мелких, так и крупных компаний уже на протяжении трёх десятилетий сотрудничают с Россией. «Однако после отравления российского оппозиционера Алексея Навального ситуация резко изменилась. В Германии разгорелся спор по поводу завершения или полной заморозки строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорит она.

Автор обращает внимание на то, что Шрёдер тесно связан не только с «Газпромом», но и с ещё одним государственным энергетическим гигантом — «Роснефтью». В сентябре 2017 года, когда ЕС и США ввели санкции в отношении России за аннексию Крыма*, Шрёдер без особых раздумий вступил в совет директоров «Роснефти». Представляя Шрёдера акционерам, глава компании Игорь Сечин назвал немца «самым лояльным немецким лидером в отношении Москвы».

Сегодня немцы уверены, что российские власти несут ответственность за отравление Алексея Навального химическим оружием, и неважно, что Кремль на официальном уровне опровергает эту информацию. «Если господин Шрёдер разделяет ещё какие-то политические ценности и ему свойственна порядочность, то это совершенно несовместимо с работой в учреждениях и компаниях, тесно связанных с таким правительством», — сказал председатель фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль.

Катрин Гёринг-Экардт, глава парламентского клуба зелёных, также призвала бывшего канцлера покинуть свою должность. «Теперь канцлер должен решить, стоит ли он на на стороне демократии и прав человека», — заявила она в ходе брифинга.

Зелёные требуют незамедлительного прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно их видению, правительство Германии должно предложить детальный план выхода из этого проекта. Однако если строительство проекта продолжится, то, по словам политика, правительство Германии станет соучастником режима, который, без каких-либо сомнений, использует запрещённые боевые средства против людей как на территории своей страны, так и в самом ЕС.

В свою очередь бывший министр экономического сотрудничества и развития Дирг Нибель выступает за завершение строительства, но не за покупку российского газа. В самой Германии нет единого мнения о том, сколько страна фактически потеряет, выйдя из «Северного потока — 2». Есть мнения, что такой шаг сильно не отразится на и так стабильной ведущей европейской экономике.





«Перспектива создания газового хаба Европы становится менее радужной вместе с сокращающейся поддержкой в пользу российского газопровода со стороны самого важного человека Германии — канцлера Ангелы Меркель. Она с самого начала поддерживала Кремль, упорно называя этот проект исключительно коммерческим, — впрочем, так россияне утверждают до сегодняшнего дня. Более того, канцлер Германии долгое время не замечала, что многие члены ЕС, в том числе её крупнейший сосед на Востоке — Польша, выступают против строительства газопровода», — констатирует она.

Соответственно, Меркель повторяла вслед за Кремлём, что проект, который на самом деле открывает России двери к доминированию на газовом рынке, является не более чем гарантией энергетической безопасности Европы. «Кажется, что теперь Ангела Меркель более чётко видит истиную цель строительства газопровода», — подчёркивает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).







