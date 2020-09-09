Немецкий экономист: отказ от «Северного потока — 2» станет для Германии выстрелом в собственную ногу

Прекращение строительства «Северного потока — 2» станет для Германии выстрелом в собственную ногу, считает немецкий экономист Габриэль Фельбермейр. В своём интервью для Der Spiegel он выразил мнение, что в случае сворачивания проекта Германия понесёт большие стратегические издержки при неясной отдаче. Фебельмейер отмечает, что такие крупные страны, как Россия или Китай, в принципе не являются удобной целью для штрафных мер.

Из науки о санкциях мы знаем, что они никогда не срабатывают быстро и имеют шанс на успех лишь в случае, если они поддерживаются значительным количеством государств и затрагивают обширные сферы экономики, рассказал немецкий экономист Габриэль Фельбермейр в своём интервью для Der Spiegel.

Если же санкции носят лишь частичный характер, то они приносят мало эффекта, отмечает Фельбермейр. Кроме того, они приносят значительные издержки стране, которая их вводит, будучи своеобразным «выстрелом в собственную ногу». В таких условиях остановка Германией строительства «Северного потока — 2» не является действенным инструментом влияния на Россию, считает экономист.

«Речь идёт не только о финансовых затратах на проект. «Северный поток — 2» должен улучшить энергобезопасность Германии. Газ планируется использовать как мостик для перехода на возобновляемые источники энергии. Таким образом, в данной ситуации Германия может понести стратегические издержки. В общем и целом, остановка строительства связана с огромными издержками ради неясных целей», — рассказал Фельбермейер.

Однако Германия должна показать, что поведение России её не устраивает, отмечает экономист. При этом у Берлина не так уж и много действенных инструментов по влиянию на Москву. В качестве одного из вариантов Фебельмейер предлагает введение персональных санкций и заморозку активов.

Как отмечает экономист, санкции имеют хорошие шансы на успех, когда крупная сторона или крупная коалиция вводят их против маленькой страны. Это означает, что Россия или, к примеру, Китай являются плохими целями для штрафных мер. Кроме того, Фебельмейер отметил, что, начиная с 2014 года, России удалось на удивление быстро стать независимой от большого количества импортной продукции. К примеру, удалось очень быстрыми темпами реформировать аграрную отрасль и избежать роста цен на продукты питания.