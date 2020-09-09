Министр экономики ФРГ: санкции ещё ни разу не побудили Россию уступить

По опыту министра экономики Германии Петера Альтмайера, в прошлом санкции ещё ни разу не смогли побудить такую страну, как Россия, изменить свой курс, пишет немецкая газета Die Welt. Выступая на телевизионном токшоу, политик подчеркнул, что штрафные меры приводят лишь к ужесточению политики, и, если Германия хочет быть достойна ответственности за стабильность в мире, мало просто громко возмущаться, а потом принять санкции.

После отравления Алексея Навального в Германии ведутся оживлённые дискуссии по поводу того, можно ли ещё вести переговоры с Россией, и что важнее — экономика или нравственность, пишет немецкая газета Die Welt.

Эта тема обсуждалась, в том числе, на токшоу телеведущего Франка Пласберга, гостями которого недавно стали министр экономики Германии Петер Альтмайер, представительница зелёных Анналена Баербок, бывший руководитель студии телеканала ARD в Москве Удо Лилишкис. Также в разговоре приняли участие бывший главный редактор и издатель газеты Zeit Тео Зоммер и выросший в России писатель Владимир Каминер.

По версии Удо Лилишкиса, отравление Навального связано со стремлением Кремля показать, что бывает с теми, кто идёт против него, потому что существует множество других, более незаметных способов убить человека, чем использование «Новичка». Поэтому за инцидентом должен стоять кто-то, имеющий связи в российских спецслужбах, полагает бывший глава московской студии ARD.

Во время токшоу выяснилось, что позиции участников по поводу газопровода «Северный поток — 2» расходятся, отмечает издание. Тео Зоммер убеждён: «Нам нужен газопровод, потому что нам нужен газ. Наши потребности в нём в ближайшие годы увеличатся за счёт отказа от атомной энергии, каменного и бурого угля. Возобновляемые источники энергии не смогут заполнить брешь в снабжении».

Представительница зелёных Баербок, напротив, уверена, что никакого дефицита в энергоснабжении Германии опасаться не следует. «Этот газопровод — это дополнительный шаг против европейских целей по климату, поэтому он совершенно неправилен и с точки зрения энергетической политики. Мы уже сейчас на 40% зависим от России», — заявила Баербок. По её мнению, ещё больше увеличивать эту зависимость за счёт «Северного потока — 2» — это в корне неправильный путь.

Между тем, в защиту российского газа выступил Удо Лилишкис: «Газ всегда приходил регулярно, мы никогда не мёрзли». Однако есть и другие предложения, например, из США — но они дороже.

Что касается министра экономики Германии Петера Альтмайера, на телевизионном токшоу он высказался против санкций в качестве реакции на дело Навального. «Я уже 26 лет в парламенте, и я не знаю ни одного случая в прошлом, чтобы такую страну, как Россия, удалось побудить к изменению своего поведения путём санкций. Это ведёт, скорее, к ужесточению политики», — подчеркнул Альтмайер.

Баербок возразила, что Запад должен подать России ясный сигнал о том, что он не приемлет нарушений прав человека. Альтмайер дал на это следующий ответ: «Просто довольно громко выражать возмущение и потом принять санкции, просто для того чтобы выполнить свой моральный долг, — этого, на мой взгляд, недостаточно, чтобы отстоять нашу ответственность за стабильность во всём мире». Тем не менее, он не исключил вероятности, что санкции всё-таки будут приняты.

По версии журналиста Тео Зоммера, в истории всегда были периоды «заморозков» и «оттепелей», и, возможно, нужно просто «пересидеть Путина, как мы пересиживаем Дональда Трампа». Однако ждать, в этом случае, вероятно, придётся долго, потому что российский президент может оставаться на своём посту вплоть до 2036 года, заключает немецкая газета Die Welt.