Министр экономики ФРГ: санкции ещё ни разу не побудили Россию уступить
После отравления Алексея Навального в Германии ведутся оживлённые дискуссии по поводу того, можно ли ещё вести переговоры с Россией, и что важнее — экономика или нравственность, пишет немецкая газета Die Welt.
Эта тема обсуждалась, в том числе, на токшоу телеведущего Франка Пласберга, гостями которого недавно стали министр экономики Германии Петер Альтмайер, представительница зелёных Анналена Баербок, бывший руководитель студии телеканала ARD в Москве Удо Лилишкис. Также в разговоре приняли участие бывший главный редактор и издатель газеты Zeit Тео Зоммер и выросший в России писатель Владимир Каминер.
По версии Удо Лилишкиса, отравление Навального связано со стремлением Кремля показать, что бывает с теми, кто идёт против него, потому что существует множество других, более незаметных способов убить человека, чем использование «Новичка». Поэтому за инцидентом должен стоять кто-то, имеющий связи в российских спецслужбах, полагает бывший глава московской студии ARD.
Во время токшоу выяснилось, что позиции участников по поводу газопровода «Северный поток — 2» расходятся, отмечает издание. Тео Зоммер убеждён: «Нам нужен газопровод, потому что нам нужен газ. Наши потребности в нём в ближайшие годы увеличатся за счёт отказа от атомной энергии, каменного и бурого угля. Возобновляемые источники энергии не смогут заполнить брешь в снабжении».
Представительница зелёных Баербок, напротив, уверена, что никакого дефицита в энергоснабжении Германии опасаться не следует. «Этот газопровод — это дополнительный шаг против европейских целей по климату, поэтому он совершенно неправилен и с точки зрения энергетической политики. Мы уже сейчас на 40% зависим от России», — заявила Баербок. По её мнению, ещё больше увеличивать эту зависимость за счёт «Северного потока — 2» — это в корне неправильный путь.
Между тем, в защиту российского газа выступил Удо Лилишкис: «Газ всегда приходил регулярно, мы никогда не мёрзли». Однако есть и другие предложения, например, из США — но они дороже.
Что касается министра экономики Германии Петера Альтмайера, на телевизионном токшоу он высказался против санкций в качестве реакции на дело Навального. «Я уже 26 лет в парламенте, и я не знаю ни одного случая в прошлом, чтобы такую страну, как Россия, удалось побудить к изменению своего поведения путём санкций. Это ведёт, скорее, к ужесточению политики», — подчеркнул Альтмайер.
Баербок возразила, что Запад должен подать России ясный сигнал о том, что он не приемлет нарушений прав человека. Альтмайер дал на это следующий ответ: «Просто довольно громко выражать возмущение и потом принять санкции, просто для того чтобы выполнить свой моральный долг, — этого, на мой взгляд, недостаточно, чтобы отстоять нашу ответственность за стабильность во всём мире». Тем не менее, он не исключил вероятности, что санкции всё-таки будут приняты.
По версии журналиста Тео Зоммера, в истории всегда были периоды «заморозков» и «оттепелей», и, возможно, нужно просто «пересидеть Путина, как мы пересиживаем Дональда Трампа». Однако ждать, в этом случае, вероятно, придётся долго, потому что российский президент может оставаться на своём посту вплоть до 2036 года, заключает немецкая газета Die Welt.
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